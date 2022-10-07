Представители Украины впервые получили Нобелевскую премию мира

Центр гражданских свобод получил Нобелевскую премию мира / Коллаж фото ua.depositphotos.com, Центр гражданских свобод

Украинские правозащитники из "Центра гражданских свобод" стали обладателями Нобелевской премии мира-2022. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевской премии.

Сейчас сумма вознаграждения составляет 900 тысяч долларов.

Также отмечается, что обладателями этой премии стали белорусский адвокат Алесь Белецкий и российский центр "Мемориал".

Лауреаты Нобелевской премии мира-2022 / скриншот

Что известно о "Центре гражданских свобод"

Как сообщают сами же правозащитники, Центр гражданских свобод - правозащитная организация, которая занимается расследованием преступлений РФ. Члены организации мониторят нарушения прав человека в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Сейчас организация документирует все преступления и зверства, которые совершают российские оккупанты на территории Украины. Она создала глобальную инициативу "Трибунал для Путина".

Кроме того, члены организации с 2014 года ведут кампании по освобождению украинских узников Кремля, военнопленных и гражданских заложников.

Нобелевская премия для Зеленского и украинцев

Напомним, еще в марте стало известно о том, что президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ планируют выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Это была инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.

"Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне",– говорится в обращении.

Официально кандидатуры на Нобелевскую премию мира, как и обычно, можно было подавать до 1 февраля. Впрочем, европейские политики попросили повторно открыть эту процедуру - до 31 марта.

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