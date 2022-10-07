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Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - Гайдай

7 октября 2022, 06:32

Российские оккупанты могут даже использовать украинские флаги.

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Российские оккупанты планируют устроить провокации в форме ВСУ / Коллаж фотоTelegram Гадай, ОПУ, Reuters

Российские оккупанты уже в панике не только из-за контрнаступления ВСУ. Они изрядно боятся жителей Донбасса, поэтому будут переодеваться в украинскую военную форму. Таким образом они хотят зайти колоннами в оккупированные населенные пункты. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире программы "Аргумент".

Оккупанты могут заехать в села с украинскими флагами.

"Люди выходят их встречать, радуются "украинским военным" и попадают в лапы вот этим уродам. Почему они это делают, Ну, во-первых, они боятся, что местные жители и в дальнейшем будут сливать информацию об их перемещении и местонахождении техники, складов, личного состава... И второй момент, русские, когда меняют наших военнопленных на обменный фонд, который у нас находится, они пытаются менять именно русских. А вот так называемых "ЛДНР-цев", то они это уже в последнюю очередь. Поэтому где-то оккупанты хотят создать свой отдельный обменный фонд, который потом могут менять уже на своих напрямую", – заявил Гайдай.

Он просит людей не поддаваться на провокации, чтобы не попасть в ловушку.

"Мы скажем, когда их территории будут деоккупированы. По возможности нужно ехать подальше от линии фронта или, когда начинаются боевые действия, находиться в укрытии. Оккупанты могут сами обстреливать мирные села, чтобы озлобить население и настроить его против украинской армии", - добавил глава ОВА.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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