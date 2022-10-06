"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в Украине

Владимир Путин ищет замену Сергею Шойгу / Reuters

После серии провалов войне в Украине министру обороны РФ Сергею Шойгу в Кремле ищут замену.

"Высокопоставленный дипломат в Москве прогнозирует: "Путину вскоре придется представить козла отпущения, чтобы самому не оказаться под прицелом внутренней критики". В Москве уже ходят слухи о том, что министра обороны Сергея Шойгу готовят к замене. В Думе, российском парламенте, уже раздаются открытые предложения вызвать больного министра обороны", - цитирует N-tv.de немецкого журналиста Вольфрама Ваймера.

Отмечается, что в РФ Шойгу обливают грязью как "фанерного маршала". Вместе с тем подчеркивается, что Владимир Путин все реже показывается вместе с Шойгу. До этого времени он считался центральной опорой в архитектуре его власти.

Авторы материала напоминают, что Шойгу уже много лет близок к Путину и регулярно заманивает президента на летние каникулы на свою южносибирскую родину, где оба любили рыбачить, кататься на лодках и охотиться без рубашек. Они утверждают, что Шойгу — как и все путинское окружение олигархов — также заработал немалое состояние. Министр обороны построил себе недвижимость за 21,7 миллиона евро — помпезный особняк с буддийской пагодой.

Напоминается, что Шойгу был вынужден прятаться в самом начале вторжения якобы из-за сердечного приступа: "Он был замечен на видеозаписи заседания Совбеза российской федерации 24 марта, хотя сейчас предполагают, что это был монтаж изображения. Болезнь Шойгу теперь тоже может быть использована в качестве аргумента для его отставки".

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

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