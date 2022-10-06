УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в Украине

6 октября 2022, 22:03

Министра обороны РФ Сергея Шойгу готовят к замене, пишут немецкие журналисты.

Путин, Шойгу
Владимир Путин ищет замену Сергею Шойгу / Reuters

После серии провалов войне в Украине министру обороны РФ Сергею Шойгу в Кремле ищут замену.

"Высокопоставленный дипломат в Москве прогнозирует: "Путину вскоре придется представить козла отпущения, чтобы самому не оказаться под прицелом внутренней критики". В Москве уже ходят слухи о том, что министра обороны Сергея Шойгу готовят к замене. В Думе, российском парламенте, уже раздаются открытые предложения вызвать больного министра обороны", - цитирует N-tv.de немецкого журналиста Вольфрама Ваймера.

Отмечается, что в РФ Шойгу обливают грязью как "фанерного маршала". Вместе с тем подчеркивается, что Владимир Путин все реже показывается вместе с Шойгу. До этого времени он считался центральной опорой в архитектуре его власти.

Авторы материала напоминают, что Шойгу уже много лет близок к Путину и регулярно заманивает президента на летние каникулы на свою южносибирскую родину, где оба любили рыбачить, кататься на лодках и охотиться без рубашек. Они утверждают, что Шойгу — как и все путинское окружение олигархов — также заработал немалое состояние. Министр обороны построил себе недвижимость за 21,7 миллиона евро — помпезный особняк с буддийской пагодой.

Напоминается, что Шойгу был вынужден прятаться в самом начале вторжения якобы из-за сердечного приступа: "Он был замечен на видеозаписи заседания Совбеза российской федерации 24 марта, хотя сейчас предполагают, что это был монтаж изображения. Болезнь Шойгу теперь тоже может быть использована в качестве аргумента для его отставки".

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

Читайте еще:

Владимир Путин Сергей Шойгу война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о превентивном ударе

22:09

"Учились плохо. Были отчислены": Дмитрий Комаров высмеял "могилизированных" солдат РФ

22:03

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в УкраинеВидео

21:49

У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедомВидео

21:30

Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном удареВидео

Реклама
21:10

Лыжню предательнице: одесситка Регина Тодоренко снимется в популярном российском шоу

21:08

В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

20:55

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

20:52

Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный ударВидео

20:46

Оккупанты могут бомбить Украину в день рождения Путина - ГенштабВидео

20:28

Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФВидео

20:20

Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

20:15

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решилиВидео

20:10

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

20:04

В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жареВидео

19:48

Захватили оружие и боеприпасы: в Крым из Херсонской области прорвалась банда дезертиров РФФотоВидео

19:19

Тактика выжженной земли: враг подрывает дамбы и уничтожает здания - ГенштабВидео

19:14

Почему так спешит Россиямнение

19:11

Разводят костер на трупах: командиры РФ сжигают даже недавно мобилизованное "мясо" - МалярВидео

19:07

"Полный бардак, все шатаются и пьют": путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронтаВидео

Реклама
18:43

"Они как муравьи": Олег Жданов спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ

18:39

Зеленский рассказал, почему Путин требует переговоры с УкраинойВидео

18:30

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из 120 населенных пунктов на двух направленияхВидео

18:26

Роман Цимбалюк: страшилки Путина не работаютВидеоблоги

18:24

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем будущем

18:20

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

18:16

Маркл в панике: король Чарльз III заставил принца Гарри и Меган принять скандальное решениеВидео

18:08

Мы можем заходить и занимать Донецк - Жданов

17:58

ВСУ продвигаются к Сватово: освобождена Грековка на ЛуганщинеВидео

17:35

"Башку высунуть не можем": оккупанты завидуют оружию ВСУ и называют себя смертникамиВидео

17:27

"Продаст мать родную": в России разоблачили обманщицу Лолиту

17:12

"Плохая та кума...": Дмитрий Гордон рассказал про роман между Путиным и Оксаной МарченкоВидео

16:59

Москва под прицелом: в Британии раскрыли цели ответных ядерных ударов США по РФВидео

16:54

Опытные хозяйки хранят воду после промывки риса: где применяют жидкость

16:45

"Давайте прямо сегодня": соратница Путина заклянчила у Украины переговорыВидео

16:42

ВСУ стянули технику на Запорожье: Гиркин ждет генерального контрнаступленияВидео

16:29

Путин "не сохранит жизнь" после ядерной атаки: Зеленский назвал причинуВидео

16:04

Сюрприз от Go_A и воспоминания о начале войны: что зрители увидят в 6 выпуске шоу Голос країни-12Видео

15:53

Цены на гречку рекордно упали: сколько стоит крупа в УкраинеВидео

15:45

Старлей командовал ротой снайперов РФ: ВСУ уничтожили российского офицераВидео

Реклама
15:44

РФ не ударит ядерным оружием по линии фронта в Украине - РезниковВидео

15:38

ВСУ выбивают войска РФ с Херсонщины: глубина фронта доходит до 20 км, враг сопротивляетсяВидео

15:37

"Земля бетоном": ВСУ "демобилизировали" российского лейтенанта-пропагандистаВидео

15:22

Из Мариуполя выехала большая колонна грузовиков, битком набитых оккупантамиВидео

15:20

Даниэля Салема ограбили на "нуле" - что украли у звездного защитникаВидео

15:08

Отрицательная мобилизация: из России за границу сбежало больше россиян, чем удалось призватьВидео

15:04

Серьезные проблемы и одни неудачи: астролог назвал крайне опасные даты в октябреВидео

14:59

"Это котел": на юге ВСУ загнали оккупантов в капкан, прижав к берегу ДнепраВидео

14:59

ВСУ освободили от оккупантов 400 кв. км Херсонской области – ОК Юг

14:26

Отступление РФ на юге: оккупанты сбежали из Новой Каховки - ХланьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять