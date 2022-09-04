В Кремле начались разборки: в РФ рассказали о войне за место Шойгу

Владимир Путин ищет замену Сергею Шойгу / ua.depositphotos.com и УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода, заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

Он подчеркнул в эфире ТСН, что хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

"Сказать ему: "Слушай, поезжай на дачу и сиди там. Можешь иногда выступить на коллегиуме "Армия-2022", но не лезь". Это будет выгоднее, чем менять его сейчас", — считает Фейгин.

Собеседник пояснил, что замена министра обороны РФ в разгар боевых действий может вызвать волну вопросов у российского общества о том, что что-то идет не так.

По словам российского правозащитника, претендующий на должность министра обороны нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов пишет с ошибками. Он едва окончил школу, а заявление о принятии на работу переписывал 4 раза.

"Золотов после армии работал на АЗЛК, на конвейере стоял. Мозг практически ребенка", – пояснил российский оппозиционер.

По его мнению, нет никого рационального смысла в том, чтобы менять "шило на мыло".

"Впрочем, не стоит пытаться понять их кадровые решения. Мы думаем рационально, а у них свой, понятный только им образ мышления. Поэтому может ли он сменить Шойгу на Золотова? Наверное, да. Но я даю на это 5%", — сказал Фейгин.

Он добавил, что, скорее всего, Путин дождется завершения "спецоперации" в каком бы виде и когда бы оно ни было, и только тогда отправит Шойгу в отставку.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

Также звучало другое мнение – что российский диктатор может в ближайшее время отойти от дел по собственному желанию или из-за давления российских элит. По словам руководителя отдела региональной политики Национального института стратегических исследований, аналитика Алексея Ижака, Путин может сам подготовить своего преемника. Но его кандидатуру он будет согласовывать с российской элитой.

Читайте еще: