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Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира

17 марта 2022, 23:31

Впрочем, европейские политики просят повторно открыть эту процедуру – до 31 марта.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского и украинцев выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.

Соответствующее предложение они сформулировали в письме в комитет Нобелевской премии еще 11 марта. Впрочем, чтобы принять его, нужно будет пересмотреть процедуру номинации.

Подписанты этого письма отметили, что отважный народ Украины борется за сохранение демократии и самоуправления. Это делают все – от демократически избранного президента Зеленского, до мужчины, которому со слезами на глазах приходиться прощаться с родными и идти защищать свою страну от захватчиков.

"Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне",– говорится в обращении.

Официально кандидатуры на Нобелевскую премию мира, как и обычно, можно было подавать до 1 февраля. Впрочем, европейские политики просят повторно открыть эту процедуру – до 31 марта.

"Мы понимаем, что это нарушение процедуры, но верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации", – подчеркнули в письме.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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