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Воинский учет для женщин отсрочили на год - Минобороны

7 сентября 2022, 14:06

Решение о взятии женщин на воинский учет вступит в силу 1 октября 2023 года.

воинский учет
Воинский учет для женщин отсрочили на год / Фото: glavnoe.ua, poltava.to

В Украине решили отстрочить решение о взятии женщин на воинский учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Такое решение уже подписал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает его заместитель Анна Маляр.

Женщины смогут выезжать из Украины даже с 1 октября. В ведомстве отметили, что этот приказ об отсрочке не меняет основного закона.

"Этот приказ не меняет норм действующего законодательства, но он позволит комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос", - написала Маляр.

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За этот год, по словам Маляр, в парламенте смогут на законодательном уровне установить, что женщины могут стать на воинский учет исключительно по собственному желанию.

"Сейчас в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Про военный долг и военную службу", - подчеркнула Маляр.

В Минобороны заявили, что больше не будут откладывать сроки относительно взятия женщин на учет. Маляр также отметила, что на сегодняшний день в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете.

пост Маляр
Воинский учет для женщин отсрочили на год / Скриншот

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны не рассматривали мобилизацию женщин.

Женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины был бы запрещен.

В Минобороны также заявляли, что Генштаб нуждается в работниках в сфере медицины, поварства и радиоэлектроники.

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