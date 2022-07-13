В Украине с 1 октября женщинам могут запретить выезд за границу: кто попал в список

Женщины военные / УНИАН

В Украине с 1 октября воинский учет женщин станет обязательным. Согласно приказу Министерства обороны №35 от 7 февраля 2022, обязательному воинскому учету подлежат гражданки Украины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, профессии которых соответствуют перечню сходных военно-учетных специальностей.

Среди них медики, психологи, программисты, переводчики, журналисты, повара, химики, связисты и др. Полный список включает несколько десятков наименований профессий.

Постановка на воинский учет означает, что женщина получает статус военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований.

В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

В условиях военного положения женщин, которые находятся на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

Выезд за границу военнообязанным женщинам

Выезд за пределы страны всех военнообязанных граждан запрещается в период действия военного положения.

Если военное положение в Украине будет продлено и после 1 октября, женщины которые станут на воинский учет, не смогут выехать за границу без получения специального разрешения от ТЦК и СП.

Исключение - лица, которые не подлежат мобилизации, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Например, многодетные родители, матери-одиночки с несовершеннолетними детьми, матери детей с инвалидностью.

Таким образом, с 1 октября 2022 года женщинам, которые встали на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.

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