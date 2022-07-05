В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через Дию

В Дии могут оформлять взятие на военный учет / https://diia.gov.ua/

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет.

Как заявил УНН спикер Минобороны Александр Мотузяник, в Украине реализуется всеобщая политика государства – "страна в смартфоне".

В этой связи он не исключил цифровизацию процесса взятия на военный учет через приложение Дия.

"И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дии", – сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны сообщил, что в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

Читайте такжеВыезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешение

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

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