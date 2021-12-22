Украинские женщины обязаны стать на военный учет: кого не возьмут на работу без "военных" документов

Работодателя, у которого будет сотрудник без документа о пребывании на военном учете, ждет солидный штраф.
В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, в котором утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанны состоять на военном учете.
Приказ Минобороны №313 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 3 декабря 2021 года.
В документе говорится о том, что на военном учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.
В связи с этим, работодатель обязан проконтролировать наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - не только у мужчин, но и у женщин. За прием на работу работника без нахождения на учете предусмотрен штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки – от 5100 до 8500 грн.
Полный список профессий, получивших военно-учетные специальности доступен по ссылке.
Вторжение России в Украину
В конце октября американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.
Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что россияне могут усилить присутствие своего военного контингента у границ Украины до 175 000. Впрочем, Киев готов к подобному сценарию.
Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Москва после переговоров Байдена и Путина увеличила количество войск у границ Украины. Однако, по его мнению, россияне пока не готовятся к наступлению, поскольку для военной операции Москве понадобится около 500-600 тысяч войск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что передислокация войск в приграничные с Украиной районы связана с якобы угрозой НАТО российским границам. В Москве требовали проведения встречи Путина с президентом США Байденом.
Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.
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