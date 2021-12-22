РФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления Москвы

Украина контролирует ситуацию на границе - Данилов / УНИАН

Россия продолжает стягивать войска в приграничные с Украиной районы. В 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. На расстоянии 400 километров от кордонов дислоцируются еще 143 500 военнослужащих. Обострение не может произойти в один момент, Киев контролирует ситуацию на кордонах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте также"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в Украину"То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тысячи 500 военнослужащих Российской Федерации - на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", - цитирует чиновника Укринформ.

По его словам, ситуация, которая является новостью для Запада – ежедневная работа Киева. Украинское государство понимает, что происходит на российско-украинской границе.

"Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации", - добавил Данилов.

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Также он уточнил, что президент Владимир Зеленский и высшее военное руководство контролируют обстановку на границе. Обострение не может произойти в один миг, Украина следит за ситуацией.

"В случае обострения ситуации - это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", - подчеркнул Алексей Данилов.

Войска России у границ Украины

В конце октября американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что россияне могут усилить присутствие своего военного контингента у границ Украины до 175 000. Впрочем, Киев готов к подобному сценарию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Москва после переговоров Байдена и Путина увеличила количество войск у границ Украины. Однако, по его мнению, россияне пока не готовятся к наступлению, поскольку для военной операции Москве понадобится около 500-600 тысяч войск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что передислокация войск в приграничные с Украиной районы связана с якобы угрозой НАТО российским границам. В Москве требовали проведения встречи Путина с президентом США Байденом.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.