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Генштабу нужны 3 специальности: кого из женщин могут обязать встать на воинский учет

5 сентября 2022, 14:12

Генштаб нуждается в работниках в сфере медицины, поварства и радиоэлектроники.

Генштабу нужны 3 специальности: кого из женщин могут обязать встать на воинский учет
Кого из женщин могут обязать встать на воинский учет / коллаж фото glavnoe.ua, poltava.to

В Сети распространяется информация о том, что женщины, которые есть в перечне военнообязанных специальностей, должны будут обязательно встать на воинский учет с 1 октября. После этого они якобы не смогут выехать из Украины. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Однако в Генштабе действительно есть потребность - три специальности. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она добавила, что сейчас есть потребность в медиках, поварах и специалистах в сфере радиоэлектроники. При этом Маляр заверила, что женщины, работающие в других специальностях, смогут лишь добровольно встать на воинский учет.

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"Что это значит? Что желающие женщины должны иметь право становиться на учет. Бояться ничего не нужно. Распускают панику, что якобы будет запрещен выезд, женщины якобы уже готовы выезжать. Это действительно просто паника", - заявила она.

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

С 1 октября 2022 года женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.

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