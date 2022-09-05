Возле посольства РФ в Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли дипломаты

Смертник подорвал себя прямо возле ворот российского посольства. Его застрелили талибы. Пострадали до 20 человек, в том числе дипломаты и охранник посольства.
В понедельник, 5 сентября, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв возле здания посольства Российской Федерации. Погибли по меньшей мере два сотрудника учреждения.
Как сообщает местный телеканал CGTN, к инциденту причастен смертник. По неподтвержденной информации, пострадали до 20 человек, в том числе дипломаты и охранник посольства.
Местная полиция сообщила, что смертник подорвал себя прямо у ворот российского посольства. Также отмечается, что смертник был застрелен талибами.
"Один из сотрудников дипведомства вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. В это время люди собрались в очереди у входа. Террорист-смертник подорвал себя посреди очереди для получения виз", – говорится в сообщении.
Позже министерство иностранных дел РФ подтвердило смерть двух своих сотрудников.
Отметим, Россия – одна из немногих стран, которые сохранили посольство в Афганистане после того, как талибы захватили страну более года назад.
Как сообщал Главред, в 2021 году США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Талибан стремительно захватил власть в Афганистане.
В полночь 31 августа завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США.
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