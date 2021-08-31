Кабул покинул последний американский военный самолет: 20-летнее присутствие США в Афганистане окончено

Последние самолеты США, совершавшие эвакуацию людей, вылетели из аэропорта Кабула за минуту до полуночи 31 августа. Теперь он переходит под контроль Талибана.
В полночь 31 августа завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США, теперь он переходит под контроль движения Талибан, которое захватило власть в стране.
Как сообщил глава центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, последние американские военные самолеты вылетели из Кабула за минуту до полуночи. На их борту находилась последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов, передает CNN.
"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", — сказал Маккензи.
Талибан отпраздновал уход войск США выстрелами в небо
Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия, передает Associated Press.
Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что теперь страна находится полностью под их контролем.
"Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость", - сказал Муджахид.
"Последние пять самолетов улетели, все кончено! Я не могу выразить свое счастье словами... Наши 20 лет жертвоприношения сработали", - заявил боец талибов Хемад Шерзад.
Отметим, что после ухода американских войск Талибан контролирует весь Афганистан, за исключением горной провинции Панджшер. Там несколько тысяч местных боевиков и остатки разрушенных сил безопасности Афганистана пообещали оказать им сопротивление. В свою очередь, талибы заявляют, что хотят найти там мирное решение.
Блинкен заявил о новой главе в отношениях США и Афганистана
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане. Дипломаты теперь будут работать из Катара, в частности, проводить консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи, передает Reuters.
"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал он.
Блинкен добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.
"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.
Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.
"У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.
По его Блинкена, в Афганистане осталось около 100 американцев, которые не успели выехать. Всего США эвакуировали более шести тысяч американцев.
Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:
- США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны.
- Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.
- Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.
- 26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).
- Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он взял на себя ответственность за произошедшее и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.
- 28 августа британские войска завершили эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Как сообщил главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер, всех вывезти из страны не удалось.
- Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану - он призвал талибов не мешать жителям страны и иностранцам покинуть страну. Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза. Россия и Китай воздержались.