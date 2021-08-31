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Кабул покинул последний американский военный самолет: 20-летнее присутствие США в Афганистане окончено

31 августа 2021, 07:31
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Последние самолеты США, совершавшие эвакуацию людей, вылетели из аэропорта Кабула за минуту до полуночи 31 августа. Теперь он переходит под контроль Талибана.

Афганистан, военные
Военные США вышли из Афганистана/ Фото Reuters

В полночь 31 августа завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США, теперь он переходит под контроль движения Талибан, которое захватило власть в стране.

Как сообщил глава центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, последние американские военные самолеты вылетели из Кабула за минуту до полуночи. На их борту находилась последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов, передает CNN.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", — сказал Маккензи.

Талибан отпраздновал уход войск США выстрелами в небо

Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия, передает Associated Press.

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что теперь страна находится полностью под их контролем.

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"Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость", - сказал Муджахид.

"Последние пять самолетов улетели, все кончено! Я не могу выразить свое счастье словами... Наши 20 лет жертвоприношения сработали", - заявил боец ​​талибов Хемад Шерзад.

Отметим, что после ухода американских войск Талибан контролирует весь Афганистан, за исключением горной провинции Панджшер. Там несколько тысяч местных боевиков и остатки разрушенных сил безопасности Афганистана пообещали оказать им сопротивление. В свою очередь, талибы заявляют, что хотят найти там мирное решение.

Блинкен заявил о новой главе в отношениях США и Афганистана

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане. Дипломаты теперь будут работать из Катара, в частности, проводить консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи, передает Reuters.

"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал он.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Фото Reuters

Блинкен добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.

"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.

Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.

"У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.

По его Блинкена, в Афганистане осталось около 100 американцев, которые не успели выехать. Всего США эвакуировали более шести тысяч американцев.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

  • США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны.
  • Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.
  • Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.
  • 26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).
  • Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он взял на себя ответственность за произошедшее и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.
  • 28 августа британские войска завершили эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Как сообщил главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер, всех вывезти из страны не удалось.
  • Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану - он призвал талибов не мешать жителям страны и иностранцам покинуть страну. Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза. Россия и Китай воздержались.
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новости США Талибан Афганистан Кабул новости Афганистана
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