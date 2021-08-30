Совбез ООН принял важную резолюцию по Афганистану, Россия и Китай не голосовали

Совбез ООН принял важную резолюцию / Reuters

Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану - он призвал талибов не мешать жителям страны и иностранцам покинуть страну. Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза. Россия и Китай воздержались.

Согласно резолюции принятой на заседании Совбеза ООН, проект которой подготовила Франция, талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле. Всем покидающим страну должна быть гарантирована полная безопасность.

Документ также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.

Захват талибами Афганистана: о чем ранее писал Главред

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

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15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Сейчас число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200. Среди жертв преимущественно афганцы, которые надеялись попасть в аэропорт, и военные США. Один из взрывов прогремел у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, где как раз собирались иностранцы. Официально ответственность за взрыв уже взяли на себя боевики исламского государства.