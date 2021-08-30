УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Совбез ООН принял важную резолюцию по Афганистану, Россия и Китай не голосовали

30 августа 2021, 23:58
Прослушать новость
Остановить

Талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле.

Совбез ООН
Совбез ООН принял важную резолюцию / Reuters

Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану - он призвал талибов не мешать жителям страны и иностранцам покинуть страну. Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза. Россия и Китай воздержались.

Согласно резолюции принятой на заседании Совбеза ООН, проект которой подготовила Франция, талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле. Всем покидающим страну должна быть гарантирована полная безопасность.

Документ также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.

Захват талибами Афганистана: о чем ранее писал Главред

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Реклама

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Сейчас число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200. Среди жертв преимущественно афганцы, которые надеялись попасть в аэропорт, и военные США. Один из взрывов прогремел у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, где как раз собирались иностранцы. Официально ответственность за взрыв уже взяли на себя боевики исламского государства.

viber
ООН Совбез ООН резолюция ООН новости Афганистана
Сейчас вы просматриваете новость «Совбез ООН принял важную резолюцию по Афганистану, Россия и Китай не голосовали». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизньВладимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезетПервые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезнейЧетыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяцеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном мореВойна из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море

Последние новости

00:19

"Слава Украине! Героям слава": во Львове швейцар ресторана попал в Книгу рекордов

00:02

На Земле обнаружен самый северный остров Видео

30 августа, понедельник
23:58

Совбез ООН принял важную резолюцию по Афганистану, Россия и Китай не голосовали

23:25

Канал CNN "вляпался" в громкий из-за оккупированного Крыма

23:06

Над британским ледоколом торжественно подняли флаг Украины Видео

Реклама
22:35

"Девушка с собачкой из Уханя" и топ-чиновник сыграли шикарную свадьбу Видео

22:21

Арестович раскрыл детали состояния здоровья Кравчука Видео

22:16

Впервые в Украине девочка получила статус "инвалид войны" из-за обстрелов на Донбассе

21:40

На Киев налетел ураган: молния попала рядом с кафе и устроила жуткий пожар Видео

21:27

В Ровно неадекватный пациент распылил в лицо врачу слезоточивый газ Видео

21:26

В Украину идет сильное похолодание и опасная погода с ураганом Видео

21:02

Мог заразиться в водоеме: во Львове у мужчины диагностировали опасную болезнь Видео

21:00

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021 Видео

20:40

Как обуздать гормон вечного голода и жир на животе: врачи назвали четыре рабочих способа Видео

20:33

Обнародован список обязательных экзаменов для школьников Видео

20:14

Украинский бегун отказался от фото с россиянами на пьедестале Паралимпиады 2020 Видео

19:55

По Херсону блуждает татуированная кошка: неизвестные сделали животному нацистскую наколку Видео

19:52

Лучшее и натуральное средство от запора: названы три сока Видео

19:51

Оккупанты обеспокоены из-за "мусорного коллапса" в Крыму

19:30

В истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск мнение

Реклама
19:00

Надежда только на чудо: состояние травмированного мальчика из Черкасс крайне тяжелое Видео

18:59

В РПЦ призвали Россию захватывать новые народы и территории Видео

18:36

Более заразен и устойчив: в ЮАР нашли новый и опасный штамм коронавируса Видео

18:21

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношениях Видео

18:20

Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести - Денисова Видео

18:18

Приметы на 31 августа: что нельзя делать в последний день лета

18:06

Уже не роскошь: ВОЗ сделала новое заявление касательно бустерной прививки Видео

18:01

Стало плохо во время выступления: в лагере под Херсоном умер еще один ребенок Видео

18:00

"Целых 5 миллионов": в СБУ поведали, как на Харьковщине чиновники воровали пенсии жителей ОРДЛО

17:37

На Полтавщине двухлетние двойняшки так "лечились от гипертонии", что попали в больницу Видео

17:34

Женский квартал в АТО: проехали 2800 километров для 10 концертов

17:34

Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период Видео

17:31

Бегают прямо по людям: поезд Харьков-Одесса заполонило нашествие огромных тараканов Видео

17:27

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Видео

16:55

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

16:52

Стало известно, почему Матрицу 4 снимает только одна сестра Вачовски

16:38

"Девочка в больнице при смерти": в Запорожье пьяный водитель сбил целую семью

16:35

Выгнала детей: Укрзализныця оскандалилась из-за работницы вокзала в Запорожье Видео

16:20

Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

16:14

Звезда Квартала травмировалась во время гастрольного тура

Реклама
16:12

Меньше 200 тысяч: в Минобразования назвали количество вакцинированных учителей Видео

16:05

Возможности сузились: почему Геращенко мог остаться в МВД мнение

16:04

Самое вкусное лечо на зиму: восхитительные рецепты Видео

16:01

Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021

16:00

Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: сюрпризы, новый бизнес или недопонимание партнера Видео

15:54

Спецназ ВСУ спас от талибов афганские семьи: операцию не смогли провести США и Канада Видео

15:50

1+1 media совместно с Viasat рассказывают мотивирующие истории звезд в проекте #забутипровік

15:46

Названы три натуральные добавки, которые могут вызвать опасные для жизни осложнения Видео

15:35

Как запоминать новую информацию: простые и эффективные способы

15:30

Должность высокая: появились подробности об осужденном пожизненно сотруднике Минюста

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять