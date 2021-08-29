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Талибы убили известного афганского музыканта, который в своих песнях поддерживал их противников

29 августа 2021, 15:54
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Экс-министр внутренних дел Афганистана отметил, что Фавад Андараби своими песнями "просто приносил радость в долину и ее жителям".

Талибы убили известного афганского певца / скриншот

Бойцы террористического движения "Талибан" убили известного в Афганистане певца и музыканта Фавада Андараби, выступавшего против исламистского движения и поддерживающих тех, кто с ним борется.

Убийство произошло в Андарабе (провинция Баглан) в субботу, 28 августа. По данным телеканала Times Now, талибы пришли домой к Андараби, вывели его из дома и расстреляли. Сын певца подтвердил эту информацию.

Гибель музыканта подтвердил и бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. "Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина… земля наших предков…" никогда не подчинится жестокости талибов", – написал в Twitter экс-министр.

Ранее стало известно, что талибы решили запретить публичное исполнение музыки в стране. "В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того чтобы на них давить", – заявил газете The New York Times представитель талибов Забихулла Муджахид. При этом в Сети есть ролики, на которых сами талибы танцуют под музыку.

Аналогичную позицию в отношении музыки талибы занимали и когда правили страной с 1996 по 2001 год.

Захват талибами Афганистана: главное

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец.
  • Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
  • 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
  • Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Сейчас число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200. Среди жертв преимущественно афганцы, которые надеялись попасть в аэропорт, и военные США. Один из взрывов прогремел у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, где как раз собирались иностранцы. Официально ответственность за взрыв уже взяли на себя боевики исламского государства.

viber
музыка Талибан новости Афганистана
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