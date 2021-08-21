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Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим

21 августа 2021, 12:53
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Талибан собирается презентовать новую систему управления Афганистаном. Обещают сосредоточиться на защите прав всего населения при соблюдении норм шариата.

Талибан
Талибы собираются презентовать новую систему управления Афганистаном / Фото Reuters

Боевики радикального движения Талибан продолжают устанавливать свои порядки в Афганистане. Оппозицию, которая протестует против талибов, подавляют силовыми методами. Кроме того, они "укрощают" женщин, которые не хотят возвращаться к соблюдению законов шариата. Также талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и экс-правительством.

В Талибане обещали, что после захвата власти мести не будет. Однако, как пишет The New York Times, талибы активизировал розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским военным.

В конфиденциальном документе ООН, который попал в распоряжение журналистов, отмечается, что боевики ходят по домам людей, ищут подозреваемых и угрожают членам их семей.

У талибов есть так называемый "черный список" лиц, которых они разыскивают для "допроса и наказания". Всем, кто в него попал, грозит смертная казнь. Особенно это касается военных, полицейских и следственных прежней власти.

Телеканал Tolo сообщил, что талибы задержали нескольких афганских чиновников. В частности, взяты под стражу бывший губернатор и экс-начальник полиции афганской провинции Лагман, также пропал бывший начальник полиции провинции Газни.

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В Афганистане силой подавляют протесты оппозиции

В День независимости Афганистана, который отмечался 19 августа, возле аэропорта Кабула была замечена процессия из автомобилей и людей, которые несли черные, красные и зеленые транспаранты в честь флага страны. Также митинги проходили в провинциях Нангархар и Кунар.

Как сообщает CNN, в городе Хост на юго-востоке страны введен круглосуточный комендантский час "на неопределенный срок". Все виды передвижения будут запрещены, "пока объединенные силы Исламского Эмирата проводят операции по разминированию". На самом деле такие меры предприняты, чтобы избежать новых демонстраций.

18 августа был открыт огонь по протестующим в городе Джелалабад. Участники акции вышли в поддержку национального флага Афганистана. В результате есть убитые и раненые, среди них – журналисты.

Талибы начали расправы над женщинами Афганистана

Талибан обещал уважать права женщин, но тем не менее радикалы уже начали их жестко притеснять. Известно о нескольких убийствах.

В городе Талукан (центр провинции Тахар) боевики застрелили девушку посреди улицы. Причиной, по предварительным данным, стало то, что она вышла из дома без паранджи.

А в небольшой деревне на севере Афганистана талибы зверски убили женщину, которая отказалась готовить им еду. Ее забили до смерти прикладами автоматов, после чего бросили в дом гранату. Сиротами остались трое маленьких сыновей и дочь.

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Еще одна жуткая история произошла в городе Кундуз. Учительница запрыгнула на рикшу, чтобы добраться в школу. Однако талибы остановили транспорт, а потом избили водителя за то, что он перевозил женщину без сопровождающего мужчины.

В США заявили об избиении талибами американцев

20 августа министр обороны США Ллойд Остин сообщил об избиении боевиками Талибана американцев, которые пытаются выехать из Кабула, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Мы также знаем, что некоторые люди, в частности американцы, подвергались преследованиям и даже избиениям со стороны талибов. Это неприемлемо, и (мы, — ред.) ясно дали это понять назначенному лидеру Талибана", - цитирует издание Остина.

В Politico отмечают, что замечания Остина противоречат утверждению президента США Джо Байдена о том, что у американцев нет проблем с пересечением контрольно-пропускных пунктов Талибана.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев. На данный момент в Афганистане находятся от 10 до 15 тысяч граждан США и еще от 50 до 65 тысяч афганцев, требующих эвакуации.

21 августа президент США Джо Байден заявил, что если Талибан пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт.

Талибан готовит новую систему управления

Талибы собираются презентовать новую систему управления Афганистаном. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения, это произойдет в течение ближайшего времени.

"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (страной) в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

Талибан планирует сосредоточиться на защите прав всего населения при соблюдении норм шариата. Там отмечают, что новая структура управления страной не будет демократией, как ее определяют на Западе, но "она защитит права каждого".

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

Ситуация в Афганистане сейчас - о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
  • Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран.
  • 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.
  • 17 августа появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".
  • В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.
viber
Талибан Афганистан новости Афганистана
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