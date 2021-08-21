Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе

Талибан ждет жесткий ответ в случае атаки на силы США при эвакуации из Афганистана – Байден / Getty

Если исламистская группировка Талибан, которая захватила власть в Афганистане, пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Во время своего выступления в Белом доме в пятницу, 20 августа, он рассказал о том, что талибов ждет решительный ответ в случае их атаки на силы США.

Читайте такжеАфганистан под властью Талибана: Украина из-за сопротивления не может забрать своих граждан домой"Мы дали ясно понять "Талибану", что на любую атаку на наши силы или препятствование нашей операции по эвакуации из аэропорта мы дадим быстрый и сильный ответ", - отметил Байден, добавив, что американская сторона договорилась с Талибаном о пропуске американце в аэропорт.

По его словам, в пятницу обсуждались и вопросы эвакуации людей из Афганистана. Государству удалось достичь серьезного прогресса в разрешении данной ситуации. В аэропорту Кабула возобновили работу гражданские рейсы. С 14 августа американцы смогли эвакуировать из Афганистана около 13 тысяч людей.

"С тех пор, как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили безопасность аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран", - подчеркнул Джо Байден.

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Ситуация в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане выводят войска из страны. Американский военный контингент должны вывести из государства до 31 августа.

На фоне этих событий талибы захватили Кабул и установили полный контроль над властью в Афганистане. Президент Ашраф Гани спасался бегством из страны.

Представитель Талибана Мухаммед Найим объявил о завершении многолетнего вооруженного конфликта в Афганистане.

Помощник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что решение о выводе войск США из Афганистана было правильным. За многие годы афганскую армию так и не удалось подготовить к противостоянию серьезным вызовам.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает вывод войск США из Афганистана опасным прецедентом, который отразится на безопасности не только Вашингтона, но и союзных Америке государств.