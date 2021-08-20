В Кабуле маленьких детей из рук в руки передают военным США для эвакуации из Афганистана

Ребенка передают солдатам через стену в аэропорту Кабула / скриншот

После захвата Афганистана талибами афганцы продолжают пытаться выбраться из страны. Если не могут выехать сами, то стараются хотя бы спасти своих детей.

В Сеть попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана. Соответствующее видео опубликовало агенство Reuters.

На вид девочке около двух лет, ее подобрали из толпы американские солдаты и перенесли через стену, чтобы она смогла попасть в аэропорт.

Воссоединился ли ребенок с семьей в здании аэропорта, или его просто передали другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана – неизвестно. Кроме того, на кадрах видно, как люди помогают женщине перебраться через стену, чтобы попасть в аэропорт.

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Это не единственный случай, когда детей из рук в руки передают американским солдатам.

На еще одном ролике видно как малыша, которому нет и одного года, передают к ограждающей стене аэропорта.

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