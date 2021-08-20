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В Кабуле маленьких детей из рук в руки передают военным США для эвакуации из Афганистана

20 августа 2021, 06:50
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Родители готовы отправить детей в неизвестность, лишь бы они не оставались жить в Афганистане, подконтрольном талибам. В Сеть попали кадры у стен аэропорта.

Ребенка передают солдатам через стену в аэропорту Кабула / скриншот

После захвата Афганистана талибами афганцы продолжают пытаться выбраться из страны. Если не могут выехать сами, то стараются хотя бы спасти своих детей.

В Сеть попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана. Соответствующее видео опубликовало агенство Reuters.

На вид девочке около двух лет, ее подобрали из толпы американские солдаты и перенесли через стену, чтобы она смогла попасть в аэропорт.

Воссоединился ли ребенок с семьей в здании аэропорта, или его просто передали другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана – неизвестно. Кроме того, на кадрах видно, как люди помогают женщине перебраться через стену, чтобы попасть в аэропорт.

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Это не единственный случай, когда детей из рук в руки передают американским солдатам.

На еще одном ролике видно как малыша, которому нет и одного года, передают к ограждающей стене аэропорта.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
  • 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран.
  • Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.
  • Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны.
  • 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты. Погибли как минимум пять человек.
  • 17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. На борт не планировали брать столько беженцев, но экипаж все же не стал высаживать людей силой, а принял решение вылетать. Эвакуированных доставили в Катар. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".
  • Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев. На данный момент в Афганистане находятся от 10 до 15 тысяч граждан США и еще от 50 до 65 тысяч афганцев, требующих эвакуации.
viber
Талибан Афганистан новости Афганистана
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