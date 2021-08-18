"В одной рубашке и без денег": президент Афганистана рассказал о бегстве из страны

Президент Афганистана поведал, как бежал из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани утверждает, что сбежать из страны его принудили в его службе безопасности. То, что он вывез огромные суммы денег, Гани отверг, пишет ТАСС со ссылкой на его видеобращение, опубликованное в Facebook.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке", - утверждает Гани.

Президент подтвердил, что находится в ОАЭ. Он проводит консультации о возвращении в Афганистан.

"Перед тем, как покинуть страну, я работал с талибами, чтобы найти делегацию для переговоров по созданию условий для мирной передачи власти и обеспечения безопасности Кабула", - заявил Гани.

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Он также добавил, что надеется на то, что в Афганистане вскоре настанут мир и стабильность.

О том, что президент Афганистана покинул страну стало известно 15 августа. Он выехал в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба.

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США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.