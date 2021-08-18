Выяснилось, куда сбежал президент Афганистана

Президент Афганистана сбежал в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани в связи с захватом власти в стране движением Талибан был вынужден сбежать вместе с семьей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ.

В МИД подтвердили, что Гани вместе с семьей находятся в Эмиратах. Их приняли по гуманитарным соображениям. Дополнительной информации в этом заявлении не было представлено.

Гани покинул страну 15 августа на фоне стремительного захвата Талибаном крупных афганских городов и впоследствии столицы - Кабула. Также сообщалось, что он признал военную победу талибов, но считает их власть нелегитимной.

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США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

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Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.