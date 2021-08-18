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"Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасом

18 августа 2021, 17:57
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Афганистан теперь будет вынужден жить по жестким законам шариата.

Талибы
Талибы захватили власть в Афганистане и устанавливают свои порядки / Reuters

Исламистская группировка захватила власть в Афганистане и устанавливает свои правила. В Сети постоянно появляются новые сведения о жизни по жестким законам шариата. Женщины теперь вынуждены будут носить исламскую одежду, которая полностью покрывает лицо и тело. При этом им запрещено учиться, работать, лечиться у врачей мужского пола и появляться с открытым лицом в публичных местах без мужчины. При этом утверждается, что талибы намерены принудительно выдавать замуж за своих солдат девочек от 12 лет.

В сюжете программы Сніданок з 1+1 говорится о том, что сведения об изменении уклада жизни после захвата талибами Афганистана продолжают распространяться в Сети. Ощутить ситуацию на себе попробовали украинская художника Мариам Найем. Она надела на себя бурку – исламскую женскую одежду, которая полностью покрывает тело с лицо – и сфотографировалась в ней.Читайте такжеРепрессии Талибана: в Афганистане двери активисток разрисовывают, а ведущих снимают с эфира

"Это я на фотографии. Но меня на ней нет", - написала на своей странице в социальной сети Facebook дочь афганца, который уже много лет проживает на территории Украины.

Такую одежду теперь обязаны носить все женщины Афганистана. С целью эксперимента Мариам решила примерить эту одежду.

"Десять минут стояла и смотрела на себя - "не себя" в бурке. Затем сняла и заплакала. Это могла быть я. Ведь отсутствие человека в зеркале могло быть мной. Я плакала, думая о том, как мне повезло, кому-то — нет", - написала художница.

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Закия Худади – 23-летняя спортсменка, она должна была стать первой паралимпийкой по тхэквондо от Афганистана и второй женщиной из этого государства за всю историю Паралимпийских игр. Поехать на турнир было ее мечтой – она хотела стать примером для всех других афганских женщин, которые за эти 20 лет почувствовали себя свободными после режима Талибана.

Однако мечта девушки была разрушена из-за беспорядков на ее родине. Худади, а также еще один афганский спортсмен-паралимпией – легкоатлет Хоссейн Расул – не смогла вылететь на самолете из Афганистана из-за блокады аэропорта.Читайте такжеВ Афганистане стрельба на митинге: Талибан открыл огонь по мирным протестующим, есть жертвы

В сюжете также отмечается, что с приходом режима талибов участие женщин в подобных соревнованиях не допускается. Законы шариата запрещают женщинам учиться, работать, лечиться у врачей-мужчин и появляться с открытым лицом в публичным местах без сопровождения родственника мужского пола или мужа. Кроме того, указывается, что талибы готовы выдавать замуж за своих солдат девочек от 12 лет.

Из-за новых радикальных правил общественного строя уже произошли первые немногочисленные протесты женщин в Кабуле. Они вышли с плакатами с надписями "Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины".

Афганская режиссер Сахра Карими, которой удалось улететь из Кабула в Киев, просит мир о спасении своих соотечественников.Читайте такжеКитай и Россия делают ответный ход: в Евросоюзе призвали разобраться с ситуацией в Афганистане

"До сих пор не могу поверить, что это происходит. Молитесь за нас. Люди в большом мире, не молчите. Они идут убивать нас", - сказала женщина, которая сейчас с братом и его семьей находится в Киеве.

Ситуация в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью с территории афганского государство до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.

viber
Талибан новости Афганистана
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