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Украина может втрое увеличить производство дронов: Зеленский рассказал, чего не хватает

Дарья Пшеничник
16 октября 2026, 17:57
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Президент подчеркнул, что беспилотники уже сдерживают российские штурмы, но у Киева нет средств для наращивания их производства.
Украина может втрое увеличить производство дронов: Зеленский рассказал, чего не хватает
Украине дополнительно потребуется 70 млрд евро на оборону в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22-я отдельная механизированная бригада

Главное из новости:

видео дня
  • Война в следующем году обойдется в 155 млрд евро
  • Украина просит у ЕС не менее 70 млрд евро дополнительно
  • Производство дронов можно удвоить или утроить

Украина способна удвоить или даже утроить выпуск дронов, однако для этого Киеву потребуется не менее 70 млрд евро дополнительного финансирования от Евросоюза. С таким запросом президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Текст обращения глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. В нем он обозначил общую стоимость обороны на следующий год и долю, которую Киев рассчитывает покрыть за счет европейских партнеров.

"В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро. И нам нужно не менее 70 миллиардов евро дополнительно от вас - на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку", - подчеркнул Зеленский.

Беспилотники как главный аргумент

По словам президента, эти деньги позволят Украине и в дальнейшем сдерживать агрессора. Чтобы убедить европейских лидеров, он привел результаты, которых Силы обороны уже достигают благодаря беспилотникам.

"Мы останавливаем большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Мы перерезаем российские пути снабжения с помощью этих технологий. И наши дроны помогают ослаблять российскую экономику", - отметил президент.

В то же время, как утверждает Зеленский, потенциал отрасли используется не в полной мере. В зависимости от типа аппаратов объемы производства можно было бы увеличить в два или три раза, однако на это не хватает финансирования.

"Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", - заявил Зеленский.

Передаст ли ЕС Украине замороженные активы РФ

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью "Главред" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Обнадеживает то, что европейцы в ближайшее время примут решение о том, что их действия не будут подлежать судебным искам со стороны российских судов. Условно говоря, если Басманный суд Москвы или какой-либо другой суд вынесет решение в отношении бельгийского правительства, немецкой фирмы или кого-то ещё, то европейские правительства будут иметь "защитную грамоту" в виде того, что юрисдикция российских судов на европейцев не распространяется", - отметил он.

Помощь Украине от ЕС - новости по теме

"Главред" писал, что Европейский Союз уже на этой неделе выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, это должно укрепить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом глава государства сообщил после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, пакет предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

Напомним, Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной защиты.

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Об персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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