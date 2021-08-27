"Мы ответим силой": после терактов в Кабуле Байден приказал готовить удары по лидерам "ИГИЛ"

Джо Байден обратился к нации / Фото Reuters

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в Кабуле, которые произошли 26 августа.

Прежде всего американский лидер заявил, что военные, отдавшие свои жизни в Афганистане, являются героями, и США не простят тех, кто устроил эти теракты. Байден объявил минуту молчания в память о погибших во время брифинга в Белом доме.

"Мы не забудем, мы заставим вас заплатить за то, что вы сделали. Мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой", - сказал Байден.

Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.

Память погибших почтили минутой молчания / Фото Reuters

"Я попросил разработать оперативные планы по уничтожению инфраструктуры ИГ. Мы нанесем удары по руководству ИГИЛ, мы выполним эти действия. Я дал соответствующий указ командующим. Мы нанесем эти удары в определенное и выгодное для нас время и в те места, которые сами определим", - заявил Байден.

Отметим, после атак в Кабуле государственные флаги будут приспущены на всей территории США над всеми общественными зданиями и военными базами в знак скорби по погибшим.

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