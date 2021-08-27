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"Мы ответим силой": после терактов в Кабуле Байден приказал готовить удары по лидерам "ИГИЛ"

27 августа 2021, 07:07
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Президент США обратился к нации и заявил, что Америка не простит тех, кто устроил теракты в Афганистане.

Джо Байден
Джо Байден обратился к нации / Фото Reuters

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в Кабуле, которые произошли 26 августа.

Прежде всего американский лидер заявил, что военные, отдавшие свои жизни в Афганистане, являются героями, и США не простят тех, кто устроил эти теракты. Байден объявил минуту молчания в память о погибших во время брифинга в Белом доме.

"Мы не забудем, мы заставим вас заплатить за то, что вы сделали. Мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой", - сказал Байден.

Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.

Байден, минута молчания
Память погибших почтили минутой молчания / Фото Reuters

"Я попросил разработать оперативные планы по уничтожению инфраструктуры ИГ. Мы нанесем удары по руководству ИГИЛ, мы выполним эти действия. Я дал соответствующий указ командующим. Мы нанесем эти удары в определенное и выгодное для нас время и в те места, которые сами определим", - заявил Байден.

Отметим, после атак в Кабуле государственные флаги будут приспущены на всей территории США над всеми общественными зданиями и военными базами в знак скорби по погибшим.

Теракты в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

  • 26 августа в Кабуле прогремели взрывы.
  • Первый взрыв совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт Кабула, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.
  • Второй взрыв произошёл рядом с отелем "Baron" возле аэропорта, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США.
  • Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов, СМИ писали всего о шести взрывах в Кабуле.
  • Число жертв взрывов выросло до 103-х человек. Погибли как минимум 90 афганцев (в том числе и дети) и 13 американских военнослужащих.
  • Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения. 158 человек были ранены, большинство из них – тяжело.
  • Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ). Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.
  • Группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане и освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт.
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