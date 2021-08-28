Всех вывезти не смогли: Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана

Многие афганцы, которых не смогли эвакуировать, считают, что ехать в аэропорт Кабула слишком опасно / Фото Reuters

В субботу, 28 августа, британские войска завершат эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Как сообщил главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер, всех вывезти из страны не удалось.

На оставшихся самолетах из Афганистана эвакуируют британских военных, сообщает агентство Reuters.

"Мы приближаемся к концу эвакуации, которая состоится в течение сегодняшнего дня. А затем необходимо будет вывезти наши войска на оставшихся самолетах", - сказал Картер.

По его словам, было несколько очень сложных решений, которые пришлось вынести на месте.

"Мы не смогли вывезти всех, и это было душераздирающе", - добавил Картер.

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Поздно вечером в пятницу, 27 августа, Министерство обороны Великобритании заявило, что эвакуированы более 14,5 тыс. афганских и британских граждан за две недели с тех пор, как талибы взяли страну под свой контроль. При этом многие афганцы, которых не смогли эвакуировать, считают, что ехать в аэропорт Кабула слишком опасно.

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Как известно, Великобритания была ключевым союзником Вашингтона с самого начала операции в Афганистан под руководством США в 2001 году, в результате которой был свергнут правивший тогда Талибан.

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США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

25 августа стало известно, что президент США Джо Байден поручил Пентагону разработать запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы - погибли 72 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Еще минимум 158 человек получили ранения.