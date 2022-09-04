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С 1 октября женщины не смогут выезжать за границу: кто попал в список

4 сентября 2022, 19:05

Учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин, а поэтому и ограничения такие же.

воинский учет, женщины военные
Воинский учет / УНИАН

Военнообязанные женщины с 1 октября должны встать на учет. Речь о женщинах, получивших профессию по 14 специальностям.

Юрист Министерства обороны Владимир Смилко рассказал об ограничениях в отношении женщин, которые станут на воинский учет.

Смилко отмечает, что учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин. А поэтому и ограничения такие же. Прежде всего, это запрещение выезда за границу.

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"Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то профессию. По этой специальности, если она есть в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но не имеет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет", – сказал он.

В то же время специалисты отмечают, что воинский учет – это не мобилизация. Кроме того, наказания за то, что женщина не встанет на учет, тоже нет.

Полный перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины берутся на военный учет, смотри по ссылке.

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook сообщила, что постановка женщин на воинский учет будет осуществляться добровольно. Информация о необходимости постановки на учет женщин определенных специальностей не соответствует действительности.

Она отметила, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольной постановки на воинский учет женщин.

Маляр подчеркивает, что постановка женщин на воинский учет установлена законом, поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно, так как это полномочия Рады. Если же будут приняты изменения - оборонные ведомства их выполнят.

"Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на воинский учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия", - добавила Маляр.

воинский учет

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

С 1 октября 2022 года женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.

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