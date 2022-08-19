Воинский учет для женщин: в Минобороны назвали, кого не хватает ВСУ

В Минобороны сделали заявление насчет воинского учета для женщин / УНИАН

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала вопрос постановки женщин на воинский учет.

Как написала она в Facebook, Украина не испытывает необходимости в дополнительном привлечении женщин на воинский учёт, однако в армии сохраняется потребность в специалистах.

Представитель Минобороны уточнила, что Генеральный штаб ВСУ обработал вопрос применения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины становятся на воинский учет, и проанализировал текущую потребность в мобилизации женщин.

"Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете", - сообщила Маляр.

Вместе с тем, отметила она, в ВСУ сохраняется потребность в специалистах в сфере медицины, радиотехники и пищевых технологий. В связи с этим Генштаб ВСУ предложил внести ряд изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты, регулирующие постановку женщин на воинский учет.

Так, Генштаб предлагает сократить перечень специальностей, подлежащих воинскому учету, предусмотреть добровольность постановки на воинский учет женщин, получивших специальности из доработанного перечня, и определить, что организация постановки женщин на воинский учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода.

"Обязательность постановки женщин на военный учет, имеющих определенные военно-учетные специальности — это норма закона. Минобороны и Генштаб не могут изменять закон. … Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнит. От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах – таков порядок. Но принимать решение будет парламент", - подчеркнула она.

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

С 1 октября 2022 года женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.



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