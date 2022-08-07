ВСУ отразили штурм РФ под Авдеевкой: десятки оккупантов уничтожены и ранены

ВСУ отразили штурм оккупантов на Долнбассе / Фейсбук 93 ОМБР

Бойцы Вооруженных сил Украины отразили новый штурм российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом известный журналист Роман Цимбалюк сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, украинские защитники отметились результативными действиями в районе Авдеевки Донецкой области.

Журналист пишет, что в результате боестолкновения бойцам ВСУ удалось уничтожить 30 оккупантов, а еще более 50 рашистов были ранены.

"В ходе проведения штурма позиций украинских войск возле Авдеевки подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) 1 АК понесли потери: 30 погибших и 53 раненых военнослужащих", - добавил Цимбалюк.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: