Замена "старику" Путину: в РФ спрогнозировали сценарий смены власти

Дмитрий Медведев и Владимир Путин / Reuters

Известный российский правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал вероятность смены власти в РФ и рассказал о том, кто может стать преемником Владимира Путина.

Он считает, что занять место Путина может даже "дурак Медведев", но обеспечить стабильность системы и продолжение путинского курса не сможет никто. Об этом он рассказал в интервью Оресту Сохару.

Российский правозащитник считает, что для продолжения войны против Украины у новой власти РФ просто не останется мотивации.

"Где мотивация будет для всех сторон продолжать эту войну – ради чего? Ради Патрушева? Ради Медведева? Я не уверен, что ее продолжают ради Путина, но ради его власти, ради этой идеи имперского могущества эту войну ведут. Плохо ассоциируется с имперским могуществом Медведев или Патрушев или им подобные", - говорит он.

Собеседник добавил, что не считает самого президента РФ способным для продолжения активной политической деятельности.

"7 октября Путину будет 70 лет. Выглядит ли он хорошо? Кто что говорит. Одним нравится, другим нет. Как по мне он выглядит как сильно стареющий, движущийся к немощи старик. Я не вижу за ним особой витальности (жизнеспособности, – ред.)", – резюмировал Фейгин.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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