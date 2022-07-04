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Женщинам некоторых профессий с октября могут запретить выезжать из страны

4 июля 2022, 14:32

1 октября в Украине должна полноценно заработать процедура взятия женщин на военный учет.

военные, воинский учет
Женщинам могут 1 октября запретить выезжать из Украины / Фото president.gov.ua

Женщинам некоторых профессий могут запретить выезжать из Украины. Это может произойти уже 1 октября этого года, если будет продлен период действия военного положения. Об этом заявила юристка Наталья Фещик, сообщает НВ.

Именно 1 октября в Украине должна полноценно заработать процедура взятия женщин на военный учет. Тем, кто пройдет ее, могут запретить выезжать из страны. Как отмечается, закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не предусматривает разграничения по полу.

"Перечень оснований, предоставляющих право пересечения границы, определяется соответствующими Правилами. Которые в то же время в большинстве случаев являются отсылающими к ст. 23 ЗУ "О мобилизации", определяющей перечень оснований отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Так, к примеру, выезжать за границу смогут военнообязанные женщины и мужчины, на иждивении которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели детей до 18 лет с инвалидностью и так далее", – говорится в сообщении.

В Украине обновили перечень специальностей и профессий, по которым женщинам необходимо будет стать на воинский учет:

  • пищевые технологии,
  • медицина,
  • медсестринство,
  • фармакология,
  • ветмедицина,
  • учет и налогообложение,
  • психология,
  • полиграфия,
  • социальная работа,
  • соцобеспечение и другие.

"В целом те, кто изучает эту тему, склонны считать, что это должно быть и образование, и фактическая работа, а если женщина зарегистрирована как ФЛП, то КВЭДы, которыми она пользуется. Однако как это должно реализовываться на практике, должны знать сами военкоматы", – рассказала юрист.
Стоит отметить, что мужчинам и женщинам, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка без инвалидности, не будет разрешен выезд из Украины.

"По логике может казаться, что пока лицо не встало на военный учет, оно не является военнообязанным, а значит, может пересекать границу свободно. Но работать это так не будет. Прежде всего, потому, что и для мужчин, и для женщин предусмотрена административная ответственность за непостановку на учет", – добавила Наталья Фещик.

Как утверждает журналист Андрей Цаплиенко, советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил, что женщинам не будут запрещать выезжать из Украины.

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Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязали проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что из-за новых правил постановки на учет изменений в жизни женщин не будет. Государство не собирается их призывать или мобилизовать. Цель подобного решения – узнать, какие специалистки есть в стране, которые, в крайнем случае, смогут принять участие в мероприятиях, направленных на оборону государства.

Другие новости:

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