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За месяц в больницу привезли девять сотен оккупантов: ВСУ получили документ о потерях армии РФ

7 августа 2022, 15:00

За месяц только в одну из больниц на временно оккупированной территории Луганской области доставили 893 военных армии РФ. Часть из них погибла от ран.

разбитый танк РФ, потери РФ в Украине
За месяц в больницу привезли девять сотен оккупантов / фото УНИАН ​

За минувший месяц только в одну из больниц на временно оккупированных районах Луганской области доставили 893 русских оккупантов. Об этом стало известно из официального документа, адресованного "министру здравоохранения" группировки боевиков "ЛНР", сообщает полковник ВСУ и блогер Анатолий "Штефан" Штирлиц.

Администрация Первомайской центральной городской больницы объясняет в письме, что 124 оккупанта с тяжелыми ранениями не выжили.

При этом документ содержит дополнения, где на 41 письме написаны имена и данные всех раненых и погибших захватчиков.

"Много денацифицированных и демилитаризованных орков не бывает", – прокомментировал письмо военный журналист и блогер Анатолий Штирлиц (Штефан).

За месяц в больницу привезли девять сотен оккупантов: ВСУ получили документ о потерях армии РФ

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Напомним, ранее , на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

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Автор: Егор Бунин
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