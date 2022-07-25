Оккупанты получили по зубам на Луганщине: враг отступил с потерями

РФ атакует сразу с нескольких направлений, пытаясь рассредоточить оборону ВСУ.
В Луганской области российские захватчики за прошедшие сутки провалили попытки выйти с трех сторон на админграницу.
В результате контрударов ВСУ противник был вынужден отступить, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.
По его данным, по всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и не досчитались бойцов, которые навсегда остались в украинской земле.
"Оккупанты не оставляют намерений развивать наступление на крупные города Донецкой области, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу с нескольких направлений, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями", - отметил Гайдай.
Он сообщил, что за последние сутки враг выпустил по территории области три ракеты, совершил три массированные артиллерийские атаки и два долговременных минометных обстрела.
"Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление", - рассказал он.
По словам Гайдая, земля вокруг населенных пунктов, по которым палят оккупанты, напоминает планету с многочисленными кратерами, потому что туда почти ежеминутно попадают снаряды.
"Шестой месяц Луганская область противодействует российскому вторжению. Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то отходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира". Амбициозные намерения нарушили ВСУ", - констатировал глава ОВА.
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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.
"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли около 10-11 тысяч оккупантов", - говорит он.
Позднее сообщалось о том, что уже на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.
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