Российские гауляйтеры убегают из Украины из-за наступления ВСУ - Снегирев

Оккупационная "власть" не прекращает принимать решения насчет захваченных территорий.
Российские гауляйтеры бегут из Украины в Россию. Это началось после того, как украинские военные начали активно идти в контрнаступление. Теперь оккупационная "власть" не чувствует себя в безопасности. Об этом заявил в интервью Главреду заявил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
"Плюс произошла активизация деятельности Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, что и создало основания для принятия решений по так называемой эвакуации на территории Российской Федерации и ее глубинных районов", - сказал Снегирев.
Эксперт также акцентировал внимание на том, что такая эвакуация оккупантов не мешает им принимать решения насчет действий в Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму.
Снегирев считает, что более менее стабильная ситуация у оккупантов наблюдается только на территории Донецкой и Луганской областей.
"На тех территориях, которые были под контролем России с 2015 года, уже создана мощная система так называемых специальных служб - "министерства" госбезопасности "Л/ДНР" и деятельность ФСБ РФ. Фактически можно говорить о том, что они контролируют ситуацию на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - отметил Снегирев.
Гауляйтер Стремоусов сбежал из Херсона
30 августа назначенный Москвой, дескать, "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов сбежал в Россию.
Он выпустил видеообращение, в котором заявил, что Россия на захваченной Херсонщине якобы "навсегда", а контрнаступление ВСУ, мол, "захлебнулось, на начавшись".
Примечательно, вещал он уже из Воронежа. Блогер и активист Сергей Стерненко отметил, что Стремоусов сам находится в России, а записывает ролики якобы из рабочего кабинета в захваченном Херсоне.Как удалось выяснить людям, видеозаписи снимаются в гостинице Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 38.
Позже стало известно, что гауляйтер из Запорожской области Евгений Балицкий также убежал, но не в РФ, а в Крым. Причиной отъезда он назвал "семейные обстоятельства".
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