Беглым российским гауляйтерам осталось жить несколько месяцев - Снегирев

Стремоусова и Балицкого спецслужбы РФ заставят вернуться на оккупированную территорию / УНИАН, соцсети

В течение последних недель российским гауляйтерам на юге Украины спокойно не живется. В частности, стало известно о гибели экс-нардепа Алексея Ковалева, который перешел на сторону оккупантов.

Чтобы не повторить его судьбы, двое других одиозных персонажей, в частности Евгений Балицкий и Кирилл Стремоусов, накануне наступления ВСУ на юге заблаговременно сбежали - к Воронежу и Крыма соответственно.

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Правое справа" Дмитрий Снегирев рассказал о том, почему ставленники России начали активно убегать, все ли инциденты с российскими гауляйтерами - работа украинских спецслужб и какая судьба ждет предателей в случае победы Украины.

Российские гауляйтеры стали чаще бежать в Россию. С чем это связано? Чего и кого они боятся?

Давайте начнем с того, что подобная тактика поведения представителей оккупационной администрации связана, в первую очередь, с изменением характера военного противостояния. Вооруженные силы Украины перешли к тактическому наступлению на отдельных участках фронта. Соответственно, вопрос физической безопасности представителей оккупационной администрации стал ребром. Плюс произошла активизация деятельности Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, что и создало основания для принятия решений по так называемой эвакуации на территорию Российской Федерации и ее глубинных районов.

Причем это касается всех без исключения представителей оккупационных администраций. География, как мы видим, не влияет на принятие решений - это и оккупированные территории Херсонской, Запорожской области, АР Крым. Более-менее стабильная ситуация только на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Почему так? Потому что Луганская и Донецкая области фактически захвачены и на тех территориях, которые были под контролем России с 2015 года, уже создана мощная система так называемых специальных служб - "министерства" госбезопасности "Л/ДНР" и деятельность ФСБ РФ. Фактически можно говорить о том, что они контролируют ситуацию на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В то время как на захваченных в начале 2022 года территориях Херсонской и Запорожской областей еще нет возможности для тотального контроля всего населения.

Что касается оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то согласно подписанных Минских договоренностей, в частности, Минска-2, стороны были обязаны воздерживаться от проведения активных действий в отношении представителей оккупационных администраций и силовых структур. То есть фактически существовал запрет для украинской стороны на проведение адресных операций.

Я с этим столкнулся, когда (речь идет о событиях времен каденции Петра Порошенко - авт,) выходил на сотрудников СБУ с соответствующими предложениями по созданию искусственных конфликтов в среде боевиков "ЛНР" и "ДНР". Объяснялось все тем, что мы не можем проводить адресные операции потому что это, соответственно, вызовет недовольство у российских партнеров. Это подтвержденные факты, поэтому когда бывшие сотрудники Службы безопасности времен Порошенко рассказывают о ликвидации "Моторолы" или "Гиви" украинскими спецслужбами - это, скорее, элементы литературного творчества, чем реальные сценарии.

Никакого отношения к ликвидации этих персонажей украинские спецслужбы не имеют.

А к тому, что теперь происходит с нынешними гауляйтерами, украинские спецслужбы имеют отношение?

Да. То, что происходит с начала 2022 года — это изменение тактики и характера принятия решений по проведению адресных операций. Когда мы говорим о ликвидации, например, бывшего нардепа Ковалева, то это как раз и была адресная операция украинских спецслужб. Партизанское движение к этому никоим образом не причастно. Потому что партизанское движение — это, в лучшем случае, акты непрямого действия. Расклейка листовок и сине-желтых лент — это тот максимум, на который они способны.

Причина, по которой на оккупированных территориях нет массового движения сопротивления — в тотальной измене сотрудников СБУ. Это касается ситуации как в Автономной республике Крым, где предало 98% сотрудников, так и на территории Луганской и Донецкой областей, где передавались дела и костяк сотрудников СБУ был задействован в создании собственных спецслужб квазиобразований. Показательным фактом является то, что и руководители квазиобразований — это бывшие сотрудники СБУ. В частности, глава "ЛНР" Пасечник был полковником СБУ, как и Ходаковский, который был председателем "совета безопасности" так называемой ДНР, а до того - кадровым сотрудником Службы безопасности Украины.

Сейчас изменена сама философия противостояния - теперь речь идет о так называемом контролируемом терроре. То есть создании контролируемого хаоса на оккупированных территориях, чтобы не дать возможности оккупационным властям закрепиться, создать "администрации".

Поэтому неслучайно выбраны именно Херсонская и Запорожская области, где еще нет разветвленной системы так называемого министерства госбезопасности, то есть здесь ФСБ еще не имеет достаточной агентурной базы и, соответственно, оперативных возможностей.

Кому именно выгодно их "убирать": россиянам или украинским спецслужбам?

Когда рассказывают о ликвидации отдельных представителей оккупационной власти, стоит понимать, что не все эти случаи являются работой украинских спецслужб. Есть так называемые внутренние разборки среди представителей оккупационных администраций. Наиболее ярко это видно по Запорожской и Херсонской областям, где делят финансовые потоки, а фактически — территории. То есть туда пришли преступные группировки, которые сейчас пытаются поделить сферы влияния в лучших традициях 90-х годов, используя тактику физической ликвидации руководителей бандформирования конкурентов.

До 40% таких ликвидаций - это сугубо внутренние разборки. Все остальные выгодны украинской стороне - чтобы дать понять как представителям оккупационной администрации, так и самим россиянам, что они - временное явление.

Само понятие "коллаборант" указывает на то, что никто не будет ждать судебных решений. Другой вопрос - что это внесудебные казни и я достаточно осторожно относился бы к этому вопросу в моменте подтверждения проведения подобных операций украинской стороной. Ведь, как бы то ни было, речь идет о ликвидации граждан Украины.

Проведение таких операций - это сигнал жителям оккупированных территорий о том, что Украина рассматривает эти территории как исключительно украинские и будет возвращать их любым путем. В том числе - и с помощью работы спецслужб. Это, кстати, общемировая практика, когда под удар попадают не столько представители самой страны-оккупанта, как представители ее оккупационной власти. Именно они являются проводниками политики и несут больше потенциальной угрозы для тех людей, которые остались на оккупированных территориях — они владеют информацией и могут наладить работу оккупированного города, чтобы обеспечить его жизнедеятельность.

Вы сказали о том, что на оккупированных территориях, извините за тавтологию, делят территории разные группы влияния. За что они конкурируют?

Прежде всего - за деньги. Запорожская и Херсонская область - это не только крупные предприятия и развитый промышленный комплекс, но и сельскохозяйственные районы и система портов. Порт Бердянск, который сейчас контролируется оккупантами - это перевалочная база и наиболее глубоководный порт Азовского моря. Российский Таганрог по уровню пропускной способности и близко не стоит с украинским Бердянском.

Через порты отгружается зерно, продукция тяжелой металлургии и машиностроительная продукция. В частности, Мариупольский порт завален готовой продукцией и теперь стоит вопрос о том, как ее продать. А для этого нужно обеспечить работу порта и, соответственно, отодвинуть от его работы людей, которые уже посчитали, сколько денег на этом можно заработать.

К тому же, все порты работали на экспорт. Соответственно, РФ крайне необходимо наладить работу портов, чтобы получать экономическую выгоду. Любая экономическая деятельность, которая связана с серыми потоками - это криминалитет, борьба за влияние на финансовые потоки. Это то, что в свое время происходило на территории так называемой ЛНР, когда между собой боролись два клана - "министра внутренних дел ЛНР" Корнета и Плотницкого, тогдашнего главы самопровозглашенной республики. Чем это завершилось, мы помним - мятежом против Плотницкого, его отстранением от власти и появлением другой конкурирующей организации. Основная борьба там велась вокруг контрабандных потоков в Украину поставки угля, ликеро-водочных изделий и табачной продукции, горюче-смазочных материалов, которые контрабандой заходили с территории Российской Федерации и далее шли на территорию Украины. А также наркотрафика, оружия и трафика угнанных автомобилей.

Что касается нынешних событий, то бегство наиболее одиозного коллаборанта Стремоусова связано с успешным продвижением украинских войск и нанесением точечных ударов на юге. Он прекрасно понимает, что "бавовнятко" может пожаловать и к нему по месту жительства. К тому же, есть успешные акции ССО Украины - мы уже упоминали с вами экс-нардепа Ковалева.

Скорее всего, его заставят вернуться, потому что для россиян это - плевок в лицо, признак того, что оккупационная администрация нестабильна и россияне могут в любой момент покинуть оккупированный Херсон.

А заставят ли русские его возвращаться? Не проще ли им будет поставить вместо него кого-то другого, более надежного?

Стремоусов - уже медийная фигура. Тактика россиян заключается в том, чтобы сначала использовать человека, создающего административную вертикаль. Затем его смещают и заменяют более лояльным представителем. Это - то, что раньше происходило в Луганске и Донецке. Например, сначала Плотницкий полностью создал вертикаль подчинения, его руками убирали оппозиционных полевых командиров, благодаря чему вся грязная работа ассоциировалась не с русскими, а с так называемыми внутренними разборками.

То же и в Херсонской области - все связывают криминальные разборки и смерти гауляйтеров со Стремоусовым, а не с Россией. То есть это калька с событий 2014-2015 года, которая теперь перенесена на Херсон и Запорожчину. Эта схема была "откатана" Владиславом Сурковым еще в Абхазии и Южной Осетии, когда сначала там были так называемые легитимные президенты, которые создавали вертикаль подчинения и заключали с Россией "межгосударственные договоры о защите границ", а потом им на смену приходили выпускники высшей школы КГБ, то есть те люди из системы, которым доверяют в Кремле. Далее "легитимного" президента отстраняли от должности по обвинению в коррупционных схемах (потому что без этого невозможно, ведь россияне сами создают условия для хищения, чтобы потом иметь повод то ли для уголовного преследования, то ли для физического устранения) и на их место приходят более лояльные кадры. То же самое ожидает и на Стремоусова - судьба Плотницкого и Захарченко не обойдет и его.

Если ВСУ перешли в наступление и, по данным Генштаба, стоит вопрос об освобождении оккупированных территорий до Нового года, то гауляйтерам осталось жить в лучшем случае считанные месяцы.

То есть чем дальше будут продвигаться украинские войска, тем чаще они начнут убегать, я правильно вас поняла?

Да. Сам факт существования оккупационных администраций тогда теряет смысл. Другой вопрос, что они будут до последнего находиться на оккупированных территориях под давлением российских спецслужб, потому что последним надо создать картинку стабильности на оккупированных территориях.

Вы говорили о контролируемом терроре. Интересует процесс так называемого отбора этих лиц для ликвидации - как гипотетически могут выбирать мишень и время, когда именно ее "убирать"? От чего это может зависеть?

Давайте не рассказывать о специфике спецслужб. Есть несколько параметров, поэтому пусть для Стремоусова это станет "приятным" сюрпризом.

Насколько связаны побеги и ликвидации гауляйтеров с подготовкой к псевдореферендумам на оккупированных территориях?

Это вообще не связанные между собой вещи и я не понимаю, почему этот дурацкий тезис вбрасывают в украинские СМИ. Есть заявления самих главарей оккупационных администраций, в частности Пасечника, Пушиліна и Стремоусова о том, что дата проведения так называемого референдума пока "не на часі".

Соответственно, бегство гауляйтеров и проведение "референдумов", если их даты не определены, не связаны между собой. Более того, задача Стремоусова, Балицкого и Ковалева состояла в создании "сетки" — предвыборных штабов для проведения псевдореферендумов. То есть в создании "избирательных участков", формировании списков избирателей и тому подобного.

Большая часть Херсонской области, за исключением тех сел, где сейчас идут бои, контролируется россиянами. Могут ли они провести там референдумы и что это им даст?

Как вы справедливо заметили, есть театр боевых действий, который постоянно меняется. И проведение референдума условно в Херсонском или Баштанском районах, где идут бои и идет изменение географии контроля населенных пунктов, не имеет смысла.

Референдум проводится на момент тотального контроля над территориями — это факт того, что эти территории уже закреплены, там созданы "администрации", а также политические и экономические условия для вертикали подчинения.

Оккупантам нужен тотальный контроль и якобы свободное волеизъявление местного населения относительно "добровольного" присоединения оккупированных территорий к РФ. Соответственно, если часть Донецкой области находится под контролем ВСУ, то ни о каких референдумах на этих территориях речи быть не может. Тем более если брать во внимание, что основной задачей так называемой спецоперации был выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Соответственно, та же история в Запорожской и Херсонской областях, да?

Абсолютно. Тем более, если бы Россия думала на них остановиться, сейчас не было бы и попыток активного продвижения вглубь украинской территории, которые мы наблюдаем в течение последней недели. Активные бои в Запорожской области свидетельствуют о том, что они пытаются нас отодвинуть и взять по максимуму территорий, чтобы позже торговаться за них с Украиной. Другой вопрос, что ВСУ стали активным субъектом избирательного права и, соответственно, препятствием для проведения так называемых референдумов.

Если говорить о дальнейшей судьбе гауляйтеров, которые еще уцелели и теоретически могут стать следующими целями украинских спецслужб, имеют ли они хоть какие-то шансы выжить?

Никаких. Причем речь идет не столько об украинских, как о российских спецслужбах. Вспомним то, как в свое время даже родители Плотницкого, которые находились на территории РФ, были физически ликвидированы. Напомню, что на тот момент был запрет проведения критических операций и это — яркий показатель. Это и нужно дать понять представителям оккупационных администраций, ведь именно это их ждет — никто не останется без внимания РФ, даже члены их семей. Поэтому судьба предателей довольно печальна. А учитывая опыт 2014 годов, то тех людей, которые стояли у истоков создания так называемых ЛНР и ДНР, уже никого нет в живых.

Я неслучайно экстраполирую события в Донецкой и Луганской областях на Запорожскую и Херсонскую области, ведь так называемые правительства "ЛНР" и "ДНР" сейчас состоят исключительно из представителей Российской Федерации и местные военно-политические элиты отстранены от контроля над финансовыми потоками. Поигрались в независимость и хватит - пришли русские, которые дали четко понять, что они сами будут воровать. Остались лишь условные Пасечник и Пушилин - единицы, которых якобы ассоциируют с представителями местной власти. Но и они будут жить, пока по ним не будет принято решения. А оно уже принято как украинской, так и российской стороной. И эти двое фактически находятся между двух огней. Вопрос лишь в том, кто первый по ним отработает.

То же самое касается и Аксенова, Я правильно вас понимаю?

Тот факт, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи из Крыма — не случайное стечение обстоятельств. Если информация об этом ушла на широкое обозрение (или был контролируемый утечка), это свидетельствует о том, что даже оккупационная администрация АР Крым, которую россияне считают субъектом РФ, нестабильна. И после подобных решений вопрос в том, какой будет реакция российских спецслужб. Ведь это, повторюсь, плевок им в лицо и признак того, что они неспособны защитить захваченные территории. И, соответственно, принять меры оперативного реагирования по возможному устранению представителей оккупационной администрации.

Насколько я понимаю, всех гауляйтеров не получится сразу ликвидировать, поэтому хочу уточнить что в случае победы Украины будет с теми, кто уцелел, могут ли они предстать перед судом или до этого, по законам военного времени, не дойдет и мы увидим "досадные самоубийства"?

Это как один из сценариев. В любом случае, мы должны брать на вооружение опыт передовых стран — например, Израиль, где проведение подобного труда не регламентирована по времени. То есть мы не должны о ком-то забывать, даже если этот человек выехал на территорию третьих стран.

В качестве положительного примера хотел бы привести нейтрализацию в Москве первого главаря боевиков "ЛНР" Болотова. Официальная версия российской стороны, СБУ и ГУР — сердечный приступ. Но наша организация обнародовала подробности. Это было банальное отравление самими боевиками. Нам удалось выяснить, что Болотов вывез достаточное количество иностранной валюты, в том числе 20 миллионов долларов, и забыл поделиться ими с приспешниками. Операция длилась 4 года, но она дала результат. Именно этот пример должен стоять перед глазами у Аксенова, Константинова, Балицкого и всех остальных. Мы не регламентированы во времени - мы не злопамятны, но мы злы и память у нас хорошая.