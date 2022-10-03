"Какой Маск вам нравится?": Зеленский попустил миллиардера после его скандальных твитов

Владимир Зеленский ответил Илону Маску / President.gov.ua/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

При этом Зеленский опубликовал опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?" в Twitter.

Опрос имеет два варианта ответа: "Тот, который поддерживает Украину" и "Тот, который поддерживает Россию".

маск / Скриншот

Скандальное заявление Маска

Напомним, ранее Маск в своем Twitter предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией.

По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН.

По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что полуостров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, он предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

Ответ на скандальное предложение Маска

В Офисе президента Украины отреагировали на видение "мира" Маском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предложил вариант, по которому Украина освобождает свои территории, включая временно оккупированным Россией Крымом.

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