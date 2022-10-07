Под освобожденным Лиманом нашли российский штаб со списками пленных и предателей

ВСУ нашли российские списки с пленными и коллаборантами / ГРБ

Украинские военные освободили село Яцковка в Донецкой области и нашли там важные документы. Оккупанты оставили списки с именами пленных, а также коллаборантов, которые работали на россиян. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

Свой штаб российские военные обустроили в одном из частных домов. Украинские военные также нашли документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, решившие работать на врага.

Все эти материалы будут тщательно изучены украинскими правоохранителями. Коллаборантов привлекут к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что населенный пункт находится вблизи Лимана. В самом городе продолжают стабилизационные мероприятия. У местных жителей собирают показания.

ВСУ взяли под контроль Лиман

В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.

ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.

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