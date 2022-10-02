Украинские военные освободили Торское и значительно продвинулись вперед в Донецкой области

Украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.
Украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области.
Оно находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области. Об этом сообщил спикера Восточной группировки ВСУ Сергей Череватов в эфире телемарафона.
"Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге до Кременной", - сказал он.
Череватый добавил, что украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.
ВСУ взяли под контроль Лиман
В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.
ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.
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