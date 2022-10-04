Сеть взорвали фотожабы из-за скандала с 'твитами Маска' о войне в Украине

Илон Маск стал героем фотожаб после скандального твита / Фото instagram.com/elonmusk, Twitter

Известный американский миллиардер Илон Маск 3 октября выступил с инициативой мирного урегулирования в Украине. В частности, он предложил отдать Крым России, а Украина, по его версии "мирного договора", должна стать нейтральным государством.

Интернет сразу же взорвался мемами и фотожабами на эту тему.

"Официально: Илон Маск появился на обложке издания "Time" в номинации "Vatnik of the year" (ватник года, - ред.) поздравим Илона искренне по-украински)"

"С Илоном Маском была спланирована операция Вооруженных Сил Украины, чтобы все отвлеклись и позакрывали [рты] (неценз, - ред.) о работе наших ребят в Херсонской области"

Так выглядит "ляпнул, не подумав"

Отметим, в международном разведывательном сообществе InformNapalm не исключают, что аккаунт Маска могли сломать российские хакеры.

"Такой вывод можно сделать по некоторым признакам: не типичный стиль твитов, их частота, сообщения, противоречащие общей позиции Маска, которой он придерживался по отношению к Украине. Плюс синхронная активация российских ботов/троллей, которые спамят темой твитов Маска повсюду. Также, если погуглить, то в 2020 году уже случались такие взломы", – объяснили свое мнение в InformNapalm.

Скандальное заявление Маска

Илон Маск в своем Twitter предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией.

По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН.

По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что полуостров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, он предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

Глава Украинского государства опубликовал в Twitter опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?". Опрос имеет два варианта ответа: "Тот, который поддерживает Украину" и "Тот, который поддерживает Россию". По состоянию на утро 4 октября более 81% проголосовавших выбрали первый вариант.

В ответ Зеленскому Маск написал: "Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

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