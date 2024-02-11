'Будет сложно': Романенко раскрыл успехи и неудачи Сырского на фронте

Основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, рассказал об успехах и неудачах Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Возможности для того, чтобы проявить свои лучшие характеристики, реализовать свои профессиональные навыки и опыт сейчас у генерала Сырского есть, но условия для этого достаточно тяжелые. Будем надеяться, что ему удастся и это будет в интересах Сил обороны Украины и нашего государства", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".
Романенко рассказал, что Сырский принимал участие в боевых действиях, возглавлял их и был успешен на севере нашей страны, вокруг Киева и в Харьковской области.
"Но одновременно были и неудачи, в частности, в проведении операции вокруг Соледара и Бахмута. Действия и организация действий больше политической направленности вокруг Бахмута в прошлом году показывают, что на войне надо оставаться профессиональным специалистом, в первую очередь. С учетом всех этих предысторий понятно, что на каких-то эмоциях он хотел вернуть Бахмут, но видимо, это не ко времени в этом году, уже не говоря о прошлом. Поскольку там были другие задачи на суше, которые не были реализованы", - отметил он.
Напомним, что Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Генерал-полковник ВСУ новый главком Сырский назвал главные задачи, которые нужно выполнить для изменения ситуации в войсках.
Майор Алексей Гетьман рассказал, что изменится после назначения Сырского. Он считает, что быстро ничего не изменится, а Сырский - опытный военный и не будет прибегать к "мясным штурмам".
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