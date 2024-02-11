Российский политтехнолог раскрыл сценарий падения режима Путина

Ключевым фактором является помощь Запада, чтобы она позволила Украине сохранять статус-кво, считает Гельман.

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Гельман рассказал о крахе Путина / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: Главред

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман спрогнозировал, что первым фактором падения режима может стать военное поражение, вторым - внутренний раскол, а третий тогда - "черный лебедь".

"Думаю, порядок такой: военное поражение России, действие санкций, а уже потом внутрироссийские процессы. Европа в вопросе санкций сначала шла напролом, сейчас - остановка. И сейчас идет разбор, почему санкции не работают. Поэтому я надеюсь на то, что будет резкое изменение санкционной политики, и санкции станут более эффективными", - отметил Гельман.

Он также отметил, что когда был в Киеве в декабре 2023 года, встречал людей, которые увлеченно занимаются новым оружием для Украины.

"Оказывается, когда Залужный говорил о необходимости технологического прорыва, он говорил это не в целом, а имел в виду вполне конкретные вещи. Так что это тоже может сработать. Причем появление такого оружия может эффективно влиять на российское общество. Ведь одно дело понимать, что твоя страна ведет войну, по отношению к которой ты лоялен, но при этом ты сам в безопасности, и совсем другое дело - понимать, что твоя жизнь и жизнь твоих детей ежедневно может случайно прерваться, это рулетка", - пояснил эксперт.

Гельман считает, что важно действовать по христианскому принципу: делай все, что имеешь, пусть будет что будет. Нужно давить на все возможные клавиши и ждать. Сегодня ключевым фактором является помощь Запада, как минимум сохранение той помощи, которая была, чтобы она позволила Украине сохранять статус-кво и параллельно искать возможности для прорыва.

"Безусловно, есть проблемы и в самой Украине, которые вам видны лучше, чем мне. Например, отсутствие гастарбайтеров. Идет война, люди ушли из экономики на фронт, но на их место никто не пришел. Во всем мире эти вопросы решаются изменением трудового законодательства, чтобы можно было привлечь к работе тех же молдаван или еще кого-то", - добавил эксперт.

Затяжная война предполагает необходимость передачи части функций от армии к экономическому блоку правительства ради достижения победы.

Гельман считает, что Зеленский подает сигналы, что пришло время что-то менять, и надеюсь, он, прежде всего, имеет в виду это, а не удержание власти, к чему мы привыкли в России.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Напомним, что Марат Гельман назвал источник поражения Путина и причину войны с НАТО. Кремль начнет войну против стран НАТО. Путину нужна война, которая установит новый мировой порядок, считает российский политтехнолог.

Российский политтехнолог рассказал, рискнет ли Путин напасть на Балтию. Эксперт отмечает, что война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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