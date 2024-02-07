'Все вмиг рухнет': Гельман назвал источник поражения Путина и причину войны с НАТО

Путин начнет войну с НАТО, чтобы сесть за стол переговоров с мировым сообществом и "помериться силами".

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Путин мечтает о разделении зон влияния с Западом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Кремль начнет войну против стран НАТО. Путину нужна война, которая установит новый мировой порядок. Российский диктатор пытается создать конфликт, который заставит Запад принять выгодные для России условия. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Если мы проанализируем планы Путина и их реализацию, то можем сделать вывод, что он добился успехов только в одном - формировании так называемой коалиции плохих парней... Путин чувствует себя лидером или одним из важных игроков такой "коалиции". Плохие парни экономически слабее мирового сообщества, они могут достичь каких-то успехов только войной. И Путин наверняка считает, что войной можно зафиксировать новый мировой порядок. Если раньше был капиталистический и социалистический порядок, то теперь - условно говоря, демократический и диктаторский", - отметил Гельман.

По его словам, российский диктатор Путин хочет, чтобы линия фронта в Украине стала границей и ищет возможность вести диалог с мировым сообществом, чтобы поделить зоны влияния.

"Путину нужна какая-то война. Он хочет, чтобы в Украине линия фронта стала границей, и стремится сесть за стол с мировым сообществом. Вот как тогда, до начала полномасштабной войны в Украине, он хотел переговоров с Западом, так и сейчас он ищет возможности, чтобы с ним начали диалог, который предусматривает разделение на зоны влияния. Он пытается заставить Запад пойти на какое-то соглашение, согласно которому он, мол, не помогает Венесуэле, а Запад - Украине", - добавил политтехнолог.

Гельман утверждает, что для этого Путину нужен конфликт, который определил бы силовые соотношения между Россией и Западом. Даже если глава Кремля не выиграет в таком противостоянии, "Россия и западный мир померяются силами, и где-то появится новая линия столкновения демократий и диктатур".

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Он отметил, что Путин переоценивает ресурсы России и прочность своего положения внутри государства. Его режим может прийти к краху, аналогично режиму Чаушеску в Румынии.

"Источник поражения Путина не в войне, а именно в переоценке возможностей. Путин проведет неправильные расчеты и все вмиг рухнет. На днях я был на конференции в Лондоне, куда англичане приглашали экспертов, в том числе из Украины. И там был эксперт из Румынии, который рассказывал, как закончил Чаушеску. Удивительно, но за неделю до краха его власти эксперты называли румынский режим одним из самых крепких в мире. Но все закончилось", - добавил Марат Гельман.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Война России с НАТО

Как сообщал Главред, эксперт Максим Разумный отметил, что единственные предпосылки для войны между РФ и НАТО могут вытекать из потребности Путина в поддержке своей легитимности через миф о борьбе России и Запада. Однако он считает, что при нынешних обстоятельствах Россия не имеет других предпосылок для агрессии, поскольку потери от российско-украинской войны не дадут ей возможности рассчитывать на успех против НАТО.

Также сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отреагировал на прогнозы относительно нападения РФ на НАТО в период передачи власти в США в конце 2024 года. Он пояснил, что Запад четко дал понять России, что любой агрессивный шаг получит отпор.

Кроме этого, обозреватель The Telegraph Эндрю Лилико считает, что Россия не может представлять серьезную угрозу странам Запада из-за своей слабой экономики и меньшего населения по сравнению с Европой. Лилико рассчитывает, что для ведения войны на истощение России понадобится около 2-3 миллионов военнослужащих, что превышает имеющийся личный состав Вооруженных сил РФ.

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