Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины

Китай и Россия расшатывают мировой порядок, США больше не будут глобальным лидером, если позволят лишить Украину Крыма и Донбасса, считает Андрей Золотарев.

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Украине для вступления в НАТО понадобится минимум 5-10 лет – Золотарев / Главред

На Западе на неформальном уровне время от времени появляются дискуссии об инициативе, согласно которой Украине могут навязать переговоры с агрессором Россией, предусматривающие заморозку и вступление в НАТО без оккупированных российскими войсками территорий. Киев выступает против любых подобных "компромиссов", поскольку целью остается освобождение всех захваченных земель. Москва не оставляет стремления по оккупации Украины и явно не настроена на реальные переговоры.

В интервью Главреду директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев проанализировал сценарий "НАТО в обмен на территории" и объяснил, почему его не удастся навязать, сделал прогноз о сроках вступления Украины в НАТО и оценил шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США.

Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис на днях заявил, что в конце 2024 года могут начаться переговоры Украины и России, а война может завершиться в рамках Корейского сценария, но со вступлением Украины в НАТО. Как вы считаете, насколько высоки риски реализации этого сценария?

Об этом сценарии не так давно говорил уже покойный Генри Киссинджер, который предлагал компенсировать Украине горечь утраты оккупированных территорий "сладкой конфетой" в виде вступления в НАТО.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о фигуре самого Джеймса Ставридиса. С одной стороны, это "сбитый летчик": ушел в отставку более 10 лет назад, возглавлял Школу права в Университете Тафтса и занимал другие почетные должности. Он уже давно вне игры. С другой стороны, это очень авторитетная личность: в свое время Ставридис стал первым адмиралом, который был назначен на должность командующего объединенными силами НАТО в Европе, а до этого подобные должности занимали только офицеры сухопутных войск. Это успешный военачальник с безупречным послужным списком, который более 40 лет отслужил на флоте, командовал различными кораблями и боевыми соединениями, среди которых главный авианосец ВМС США Enterprise и эскадренный авианосец USS Barry. Под командованием Ставридиса Barry даже получил кубок, как лучший корабль флота США в Атлантике.

Более того, и Демократическая, и Республиканская партии рассматривали авторитетного и уважаемого Ставридиса в качестве возможного участника их команд. В 2016 году демократы изучали вариант, при котором Ставридис мог стать одним из возможных кандидатов в президенты, а команда Трампа рассматривала его кандидатуру на должность государственного секретаря США.

Зачастую респектабельные фигуры подобного уровня выступают тренд-мейкерами: они уже вне игры, но своей риторикой вносят предложения, которые не могут озвучить люди при должностях.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев дал оценку сценарию "НАТО в обмен на территории":

Появление заявления Ставридиса, которое противоречит тому, что ранее говорили на Западе официальные лица, является вбросом тезиса для зондирования общественного мнения. Он предложил вариант похабного для Украины мира, который предполагает прекращение войны в обмен на то, чтобы Киев смирился с утратой оккупированных территорий на неопределенный срок.

Такой вариант развития событий предполагает потенциальную реализацию Корейского сценария. Мало кто знает особенности завершения того конфликта. К примеру, соглашение о прекращении огня 1953 года подписывалось американскими и китайскими товарищами, без участия Южной Кореи. В 1950 году китайцы спасли северокорейский режим: американцы высадили в Инчхоне десант и отбросили северокорейцев, которые заняли 90% всего Корейского полуострова, до реки Ялу и границы с Китаем, однако на помощь Пхеньяну прибыл миллион китайских добровольцев, и ситуация откатилась к 38-й параллели. Конфликт вернулся к линии, с которой он и начался. Прошло 70 лет, и теперь Северная и Южная Корея – два совершенно разных государства. Северные и южные корейцы отличаются даже по физиологическим признакам, включая рост и вес. В двух странах разная продолжительность жизни. И если в прошлом север был зажиточным и промышленно развитым регионом, а юг – аграрными и нищими землями, то теперь все кардинально изменилось. Сегодня Южная Корея – один из локомотивов, технологических лидеров мировой экономики.

Впрочем, Корейскую войну нельзя сравнивать с войной в Украине, потому что американцы не воюют на стороне Украины, а китайские добровольцы не участвуют в боевых действиях за Россию. Поэтому вопрос завершения войны должен обсуждаться Киевом и Москвой. В Кремле часто говорят, что, мол, надо договариваться с США, а не с Украиной, однако решать вопрос будут именно Украина и Россия.

Подобные переговоры на данный момент выглядят лишь гипотетическим сценарием. Угроза политических последствий не позволит Зеленскому сделать заявление в русле риторики Ставридиса. К подобному сценарию не готовы и в Москве: там считают, что после неудавшегося контрнаступления смогут военной силой добиться капитуляции Украины. Этот вариант гуляет в информационной повестке дня российской пропаганды, но серьезный диалог вряд ли возможен.

Заморозка войны по условному корейскому сценарию на Западе проговаривается. Подобным образом можно трактовать и заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о том, что войну надо прекращать политическим путем. Это, по сути, и подразумевает замораживание войны по линии фронта на текущий момент.

Вступление Украины в НАТО станет отдельным предметом для разговора. Ведь возникает вопрос, как принять в Альянс страну с территориальными спорами. Политический отказ Украины от Крыма также выглядит нереальным сценарием. Интеграция в НАТО займет время, о чем свидетельствует пример Швеции. Решение о евроатлантической интеграции Стокгольма было принято моментально еще два года назад, но только сейчас, в 2024 году, удалось дожать Турцию, чтобы она наконец-то дала зеленый свет. Причем Швеция – благополучное государство с точки зрения экономики и социальной сферы, которое производит бронетехнику и артиллерийские системы. Речь идет о тех же САУ Archer или CV 90, которые считаются одними из лучших среди БМП.

Если вступление в Альянс такой страны как Швеция затянулось, то интеграция Украины потребует еще больше времени. Я думаю, понадобится минимум 5-10 лет, чтобы Украина вступила в НАТО. Здесь нужно учитывать и то, что некоторые страны блока считают, что не стоит рисковать и принимать Украину в НАТО. Германия, Франция, Италия, Греция и Словакия – государства, с которыми нужно провести колоссальную дипломатическую работу, чтобы они одобрили евроатлантический путь Киева.

Акцентирую внимание и на том, что в 2024 году на территориях более 70 стран состоятся выборы, среди прочего пройдут выборы в Великобритании, в Европарламент и некоторых европейских государствах. У нас уже есть пример Венгрии, а также Словакии, где победил Фицо. В Германии фиксируется феноменально низкий рейтинг правящей коалиции во главе с социал-демократом Шольцем и рост популярности Альтернативы для Германии, которая явно не благосклонно настроена в отношении Украины. Безусловно благоприятная ситуация для нас лишь в Великобритании, где консерваторы и лейбористы едины в поддержке Украины. Там консерваторы, судя по всему, по итогам выборов уйдут в оппозицию.

С одной стороны, такой сценарий нам явно невыгоден, и мы будем делать все, чтобы не нарваться на подобный вариант развития событий, а с другой – он невыгоден и России, поскольку присутствие НАТО у ее границ лишь усилится. И какой тогда выход из ситуации?

Это сценарий невыгоден нам, если исходить из реалий 2022-2023 годов, когда, по сути, Запад выступал в качестве стратегического тыла ВСУ. Однако в нынешних реалиях, когда фактически свернута военная помощь Украине, возникают тревожные мысли. В такой ситуации замораживание конфликта может оказаться далеко не самой худшей альтернативой из возможных.

Что мы сейчас видим? Россия атакует по десяти направлениям. Это не большое наступление, но противник ищет слабые места в расчете на то, что где-то удастся продавить наши позиции, чтобы дальше фронт посыпался, как шашечки домино, с катастрофическими для Украины военными последствиями. Ведь мы упустили, по сути, профукали 2023 год: мы заливали деньги плитку и озеленение, когда нужно было строить аналог "линии Суровикина", бетонировать и создавать рубежи обороны. Сейчас день и ночь идет строительство и укрепление рубежей обороны за Авдеевкой, поскольку, потеряв Авдеевку, мы рискуем откатиться аж до Покровска, а это уже граница с Днепропетровской областью.

Поэтому то, что год назад выглядело похабным и позорным, может оказаться далеко не худшим вариантом.

С другой стороны, для России важна совместная игра с Китаем, которая расшатывает статус-кво, сложившийся с 1991 года, когда США были единоличным лидером в мире. Кремлю важно показать, что Соединенные Штаты более не способны обеспечить свое лидерство ни в военном, ни в экономическом отношениях. Потому даже такой паллиативный вариант, как, допустим, потеря Украиной Донбасса и Крыма, будет фактически признанием того, что США больше не лидер, что мир более не является однополярным.

А это может создать для Китая и других стран соблазн перекраивания существующих границ силовым путем. Иными словами, мы движемся к миру, в котором будет доминировать право силы. Для НАТО это тоже вызов, ведь уже сейчас "горячие головы" в Москве бредят идеями о том, не пощупать ли НАТО в районе Сувалкского коридора, не пробить ли сухопутный коридор в Калининградскую область, являющуюся эксклавом, отрезанной от РФ территорией. Ведь для России Калининградская область стратегически важна: это единственный незамерзающий порт на Балтийском море и база Балтийского флота.

Такая ситуация несет риски и для Украины, и для России. Но, в целом, подобное окончание войны стало бы маркером того, что США не в состоянии обеспечить и материально подкрепить свои гарантии, что, безусловно, повлечет за собой долгоиграющие геополитические последствия.

Как вы оцениваете перспективы избрания Трампа, насколько высоки его шансы? Как может поменяться внешняя политика США при Трампе?

Это весьма уместный вопрос, поскольку политика республиканцев не тождественна позиции трампистов. Трамписты составляют меньшинство среди конгрессменов и сенаторов, но это проактивное меньшинство, которое навязывает свою позицию более пассивному большинству республиканцев, среди которых немало готовых поднять руку за помощь Украине.

Началась внутриполитическая борьба – борьба за Белый дом. Ставки высоки как никогда, поскольку после 20 лет доминирования в американской политике демократы могут быть надолго выброшены в оппозицию. И все прекрасно понимают долгоиграющие и стратегические последствия, которые будут иметь эти выборы.

Это было очевидно еще более года назад. Но в Украине, увы, об этом не задумывались, уповая на то, что США в любом случае будут помогать и дадут столько, сколько потребуется. Это был абсолютный инфантилизм, неуместный в политике. И теперь мы пожинаем плоды этой наивной политики, поскольку оказались абсолютно не готовы к такому повороту.

Трамписты уже вроде бы достигли соглашения по иммиграционному закону, а это, соответственно, открывает возможность помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но Трамп высказывается против, потому что, играя на этом вопросе, демонстрируя слабость и неэффективность команды Байдена, он будет набирать баллы.

Сейчас Трамп на пять пунктов обходит Байдена. Однако пока остается открытым вопрос судебных исков и возможности участия Трампа в избирательной кампании. Хотя, по мнению ряда американских экспертов, если бы вместо Трампа в выборах участвовали Десантис или Хейли, у них были бы не меньшие шансы победить Байдена. Байден теряет баллы, и это факт. Пока что все идет к победе Трампа на выборах.

Так что пока прогноз таков: если Трампа не снимут с гонки юридическим путем (путем судебной казуистики), он побеждает Байдена. Пока все идет к этому, поскольку у Байдена нет громких побед, но есть большие проблемы. Проблемы – не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, и в юго-восточной Азии. Пока что действия его команды напоминают режим пожарников: тут чуть-чуть пригасили, а там загорелось.

Что это может принести нам? В России уже раз обожглись: в Кремле пили шампанское после победы Трампа, но он не оправдал их ожиданий. И он вполне может не оправдать их ожиданий и в этот раз. В Кремле же, приняв готовность к компромиссам за слабость, могут и ноги положить на стол, что, естественно, может взбесить импульсивного Трампа.

Да и не будем забывать, что те же "джавелины" и "стингеры" в Украину начали поставлять именно при Трампе. До этого – при демократах – наша страна не получала сколь-нибудь серьезных поставок вооружений, кроме радаров, "хаммеров" и некоторого количества стрелкового оружия.

Однако Трамп, прежде всего, является изоляционистом. Потому не стоит рассчитывать на то, что он будет делать серьезную ставку на поддержку Украины. Разве что Кремль поможет какими-нибудь своими благоглупостями.

Я бы пока что не давал прогноз, поскольку у Трампа нет последовательности, но есть импульсивность, и эта импульсивность может повернуть дело в любую сторону.

А что касается заявления Трампа о "мире за 24 часа", о том, что он решит вопрос войны в Украине за сутки, то это предвыборная риторика. Во время выборов политики часто делают подобные заявления, предлагая простые решения сложных проблем. К реальной политике это не имеет никакого отношения.

Мы видим этот техасский спектакль, или как корректнее назвать происходящее в Техасе в контексте противостояния демократов и республиканцев. Западная пресса пишет, что, возможно, Трамп рассчитывает затянуть эту историю до ноября – до выборов в США. Выходит, все это время не будет проголосована помощь. Есть вероятность такого сценария?

Есть, но она не высока. Все-таки я считаю, что компромисс по вопросу предоставления помощи будет найден. Но вероятность такого сценария я бы не назвал нулевой.

Для Трампа ситуация в Техасе – это инструмент мобилизации его электората, в частности, американских реднеков (жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США, – ред.), которые болезненно воспринимают тему нелегальной миграции. Однако не стоит покупаться на заголовки российских пропагандистов, которые уже пишут едва ли не о "Техасской народной республике" и "техасской резне бензопилой". Нет, там ситуация пока не столь драматична – драматизм может возникнуть осенью. А сейчас это политические игры накануне выборов, ведь республиканцы набирают баллы благодаря жесткой позиции относительно нелегальной миграции. И они, естественно, будут этим пользоваться и дальше. Поэтому тема не затихнет.

Скорее всего, компромисс относительно помощи Украине, Израилю и Тайваню будет найден. Однако в разгар войны дорога ложка к обеду, поскольку затягивание предоставления помощи оборачивается кровью наших солдат, экономическими потерями и проблемами. И недавние заявления о повышении цен на электроэнергию в два раза являются отголоском этих нарастающих финансово-экономических проблем. Ведь 40-миллиардная дыра в расходной части бюджета никуда не делась, и за чей-то счет ее придется закрывать. Возможно, придется сокращать количество ВУЗов, бюджетные расходы и численность госаппарата. Поскольку 50 миллиардов помощи Брюсселя не закроют дыру. Частично снять остроту этих проблем могла бы американская финансовая помощь. На 60 миллиардов долларов рассчитывать не приходится, но, дай Бог, дадут хотя бы половину.

Когда в таких условиях может быть достигнут компромисс относительно вопроса о помощи?

Наша задача – не сорваться в штопор за это время: не допустить обвала фронта и жесткой политической турбулентности в Киеве, чтобы в погоне за булавой не потерять Украину. В нашей истории это уже бывало: вспомните историю Украинской Народной Республики, историю времен Гетманщины после Богдана Хмельницкого – все обернулось Руиной.

Наша задача – продержаться до выборов президента США, даже до конца 2024 года. После этого могут возникнуть варианты и для политического урегулирования, и для прекращения огня. Сейчас это просто нереально.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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