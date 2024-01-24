РФ должна вывести 300 тысяч солдат из Украины для нападения на НАТО - генерал Эстонии

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем назвал четыре фактора, которые должны сойтись для того, чтобы Россия напала на НАТО.

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Командующий армией Эстонии назвал 4 фактора для нападения России на НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот Минобороны РФ, Estonian Defence Forces / twitter.com

России нужно вывести около 300 тысяч солдат из Украины, чтобы напасть на НАТО. Также должны совпасть четыре ключевых фактора для возможного нападения РФ. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем в эфире телеканала ETV.

"Я думаю, что многие западные союзники раньше только думали о возможном нападении России на их страны, то сейчас они считают это более вероятным, потому что Россия не собирается снижать темпы в Украине", - сказал эстонский генерал.

По его мнению, для нападения РФ на страны НАТО, необходимы четыре ключевых фактора.

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"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих", - заявил Херем.

Во-вторых, России необходимо время на восстановление своих военных сил, что по оценкам Херема может занять примерно год. Отмечается, что даже при восстановлении российской армии за этот период, важен третий фактор - глобальные события или кризисы, которые отвлекают внимание международного сообщества.

"Даже если она восстановится за год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное - суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными", - добавил эстонский военный.

Четвертый фактор, который можно изменить, - это подготовка к реализации угрозы. По словам Херема, лучшая подготовка уменьшит вероятность агрессии со стороны РФ.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность, что Россия попытается это сделать. Но если мы к этому не будем готовиться и об этом не будем говорить, то этого можно ожидать. Отсюда и берутся эти расчеты на три-пять лет. В этом году она вряд ли выйдет из войны с Украиной, поэтому добавим год или два, поэтому уже получится три", - отметил он.

Нападение России на НАТО

Напомним, Россия может напасть на страну НАТО в течение 5-8 лет, предостерегает немецкий министр обороны Борис Писториус. Москва систематически угрожает Латвии, Литве и Эстонии, что ставит под угрозу безопасность Альянса. Поэтому Германия планирует усилить свою обороноспособность.

Как сообщал Главред, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что риск возможного нападения РФ на страны НАТО остается и эта угроза особенно актуальна для стран, граничащих с Россией. Он отметил, что объектами потенциальной агрессии России являются страны Балтии, Польша и Беларусь.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов отметил, что сценарий нападения России на восточный фланг НАТО летом 2025 года является абсолютно нереалистичным. По его словам, нужно не менее 3-5 лет для восстановления боевого потенциала России.

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