Украина может остаться без ракет для ПВО: в ISW раскрыли критическую нехватку

Украинские чиновники недавно предупредили, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны.

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В Украине могут закончиться боеприпасы для ПВО / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны заявили, что перебои с оборонной помощью со стороны стран Запада могут уже в марте вызвать дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Украины. Вероятно этим объясняется усиление Россией атак с воздуха, наблюдаемых в последнее время.

В отчете ISW говорится, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это, в свою очередь, позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.

Издание The New York Times в статье от 9 февраля сообщило, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения западной помощью, украинские запасы ракет ПВО закончатся в марте 2024 года.

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Украинские чиновники недавно предупредили, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают заставлять Украину накапливать материальные средства.

"Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружением. Таким образом РФ пытается заставить украинские войска тратить ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать системы ПВО подальше от линии фронта", - говорится в отчете.

Напомним, что американские чиновники заявили, что средств ПВО Украине хватит только до следующего месяца. Собеседники издания The New York Times заявили, что у Украины сейчас есть военные проблемы, которые "выходят за рамки одного боя".

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО, которые прикроют города и линии фронта. Он провел встречу с представителями воздушного командования "Восток", обсуждали вопросы применения и получения западных систем ПВО.

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