Теряют 70% солдат в 'мясных штурмах': в ВСУ рассказали о боях на левобережье Днепра

Штурмы оккупантов остаются исключительно пехотными, россияне не привлекают бронетехнику, сказала Наталья Гуменюк.

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В ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Днепра / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

На левобережье Днепра наблюдается уменьшение количества атак со стороны российских оккупантов. В штурмах россияне несут большие потери и отступают. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Украинский плацдарм остается костью в горле для оккупантов, они продолжают штурмовые действия, при том, что по состоянию на сейчас уже не могут формировать большое количество таких штурмовых групп", - сказала Гуменюк.

По ее словам, если раньше захватчики устраивали до 15 штурмов в сутки, то теперь эта цифра снизилась до 2-4 попыток, однако все они были неудачными.

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"Можем констатировать, что это все же "мясные штурмы" группами по 10-15 человек с разных направлений, и, как правило, на исходные позиции возвращается до 30% от первоначального состава", - отметила она.

Гуменюк также отметила, что штурмы врага остаются пехотными, бронетехнику они не применяют. Вероятно, это связано с предположением, что украинская техника вскоре появится на левобережье и им нужно будет обороняться.

"Очевидно, что враг верит в наши усилия и понимает, что вскоре там появится наша бронетехника и, тогда им будет своя больше нужна. Потому что первые штурмы, которые они делали, по классике тактики были в сопровождении бронетехники, потеряли они ее достаточно много. Так, вдоль Олешковской трассы стоит значительная преграда из поврежденной вражеской техники, которую они не могут ни забрать, ни использовать", - подытожила Гуменюк.

Война в Украине

Напомним, оккупанты продолжают давить по всей линии фронта. Самая тяжелая ситуация остается под Авдеевкой и Марьинкой. За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений.

Также на Купянском направлении враг использует резервы для замещения значительных потерь. Оккупанты пытаются атаковать возле населенного пункта Синьковка с целью блокирования Купянска. Фортификационные сооружения помогают ВСУ сохранить преимущество.

Кроме этого, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не прекращает попыток окружения Авдеевки. За минувшие сутки была отражена 21 атака в районе Новобахмутовки и Авдеевки, а также 12 атак возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.

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