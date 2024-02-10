Оккупанты давят на ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

Вражеская армия совершает атаки всех типов на всех направлениях фронта в Украине, ситуация меняется ежедневно.

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Оккупанты давят на ВСУ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают давить на защитников Украины по всем линиям фронта. В сводка Генерального штаба ВСУ сообщили, что самая тяжелая ситуация по прежнему под Авдеевкой и Марьинкой.

Также по состоянию на вечер 10 февраля сложной остается обстановка на востоке и юге Украины. Всего за сутки на фронте произошли 87 боевых столкновений.

За прошедший день оккупанты совершили 3 ракетных удара, 43 авиационных атаки и 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

видео дня

В результате вражеских атак, согласно сообщению Генштаба, ранено и мирное население. Также разрушены и повреждены многоэтажные, частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В то же время на Авдеевском направлении защитники Украины отбили 22 атаки а районах Новобахмутовки, Авдеевки, ещё 10 атак неподалеку от Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, там враг пытается пробить оборону.

Также на Марьинском направлении украинские силы сдерживают врага в районе Новомихайловки, где враг предпринял 31 попытку улучшить свое тактическое положение. Там противник бьет авиацией, артиллерией и Минометами.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, на Купянском направлении враг задействует свои резервы, чтобы восполнить значительные потери, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Также, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, рассказал командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

Помимо прочего, за сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага.

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