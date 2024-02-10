РФ перебрасывает резервы на штурм: враг нацелился на крупный город на востоке

На Купянском направлении враг задействует свои резервы, чтобы восполнить значительные потери, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
"Враг продолжает перебрасывать свои резервы на замену ранее потерянным на этом направлении и пытается атаковать возле населенного пункта Синьковка с целью дальнейшего прохождения в направлении Купянска и его блокировки", - сказал Евлаш в эфире национального телемарафона.
Он добавил, что противнику приходится восполнять потери вместо усиления группировки из-за довольно больших вражеских потерь на том направлении, которые "в разы превышают наши потери".
По словам Евлаша, преимущество над врагом дают фортификационные сооружения и проявления тактического мастерства украинских командиров.
Война в Украине
Ранее сообщалось о наступление войск РФ под Купянском. Россия постоянно будет пытаться взять реванш в Харьковской области, поскольку "вторая армия мира" ужасно проиграла бой за Харьков, отметил Иван Тимочко.
Россияне захватили село на Харьковщине и добились успеха в районе Купянска, считают аналитики Института изучения войны. Согласно оценкам американцев, оккупанты взяли населенный пункт Крахмальное. Также они предположили, что захватчики могут продвинуться на линии Сватово-Купянск-Кременная.
В ВСУ подтвердили отступление из села Крохмальное. Представитель войск Владимир Фитьо сказал, что оккупанты разрушили позиции в населенном пункте, поэтому было принято решение отвести войска.
Другие новости:
- Войска РФ в морозы атакуют с бронетехникой, их потери выросли – разведка Британии
- Россияне перегруппировываются, ВСУ готовятся к наступлению РФ - Тарнавский
- Путин перед "выборами" приготовил россиянам "сделку": в ГУР узнали детали