Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

Александр Таранвский уточнил, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмов.

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Александр Тарнавский рассказал о боях за Авдеевку / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/zhebrivskyi, скриншот

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, рассказал командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

Как написал он в Telegram, замысел российских агрессоров ясен: они, прежде всего, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения подразделений украинских защитников на северном фланге.

"Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем предел блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическая поставка продолжает осуществляться", - подчеркнул украинский военачальник.

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Таранвский уточнил, что по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов.

Что говорят в Генштабе

Как уточняется в сводке Генштаба, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области", - добавили в Генштабе.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

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