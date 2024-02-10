УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

Алексей Тесля
10 февраля 2024, 14:12
Александр Таранвский уточнил, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмов.
Тарнавский
Александр Тарнавский рассказал о боях за Авдеевку / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/zhebrivskyi, скриншот

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, рассказал командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

Как написал он в Telegram, замысел российских агрессоров ясен: они, прежде всего, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения подразделений украинских защитников на северном фланге.

"Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем предел блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическая поставка продолжает осуществляться", - подчеркнул украинский военачальник.

видео дня

Таранвский уточнил, что по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов.

Что говорят в Генштабе

Как уточняется в сводке Генштаба, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области", - добавили в Генштабе.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Авдеевка ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

14:12 Украина
Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФ

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФ

13:57 Украина
"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:33

Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентов

14:12

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

13:57

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФФото

13:31

Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

13:21

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
13:08

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:05

"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронтеВидео

12:34

Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

12:31

Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

Реклама
12:15

Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута

11:45

Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

11:34

"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

11:32

Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

11:05

"Есть риск десятилетий конфронтации с РФ": Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 февраля: Весам - путешествие, Рыбам - важное решение

11:00

Россия в состоянии велосипеда: о выдумках Путина в интервью Карлсонумнение

10:15

Война в Украине может "заморозиться": Мусиенко назвал основную опасность на 2024 годВидео

10:14

Мама с детьми пыталась спастись в ванной: в Харькове дроны РФ убили целую семьюФото

09:54

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

09:40

Бред Путина перед недожурналистом Карлсономмнение

Реклама
09:22

НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

09:19

Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

08:35

РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

08:20

Только люди с "орлиным зрением" найдут тигра: сложная загадка на внимательность

08:00

Церковный праздник 11 февраля: почему нельзя экономить на питании животных

07:56

Ночная атака дронов: РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детейФотоВидео

07:50

Создать истерику на Западе: в ISW назвали главную цель интервью Путина Карлсону

06:10

Путин должен быть физически и политически уничтоженмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

04:35

Зачем в квартире раскладывать корицу: секрет, о котором знают единицы

04:03

Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

03:34

Желтые пятна исчезнут могновенно: как за считанные минуты отчистить старый матрас

03:10

"Вместе не быть": совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу

02:41

Гороскоп Таро на Китайский Новый год 2024: Тельцам - свобода, Ракам - везение, Козерогам - прибыльВидео

01:53

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

01:35

"Дайте нам сожрать Украину": аналитик назвал главный месседж Путина для Запада

00:53

Как быстро охладить чай: мужчина в ТикТок показал интересный трюк

09 февраля, пятница
23:59

Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

23:21

"Сертификат защитника" заменит ТЦК: в Раде предлагают новый подход к мобилизации

23:14

Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронтеВидео

Реклама
23:06

Почему нельзя говорить "в даний момент": языковед объяснил серьезную ошибкуВидео

22:33

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:17

"Это Ваша награда": Залужный прокомментировал присвоение ему звания Героя Украины

22:02

Едем разводиться: Джанабаева поделилась редким фото с Меладзе

21:55

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

21:27

На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

21:18

Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

21:10

С 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч: в ОП назвали задачу Сырского

20:59

Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей

20:43

РФ ударила авиабомбами по Сумщине: есть погибшие и раненые, много разрушенийФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять