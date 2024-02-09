УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

Юлия Закрепа
9 февраля 2024, 18:34
Киричевский считает, что нельзя будет бесконечно выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах возле Авдеевки.
ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке
В Авдеевке ухудшается ситуация / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, заявил, что, судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что Авдеевку удержать будет легко.

"Не хотелось бы заранее раздавать каких-то пессимистических прогнозов, но очевидно, ситуация складывается так, что наши войска пытаются выполнить две задачи. Первая - не допустить окружения города, удержать управляемость обороны в независимости от того, где могут продвигаться оккупанты. Вторая - в разных источниках циркулируют данные, что якобы где-то готовится рубеж укрепленной обороны, который должны занять наши войска после вероятного отхода из Авдеевки. Речь идет о расстоянии примерно 20 км от города, это анализировали западные аналитики, показывая спутниковые снимки. Но то, что могут быть разные неприятные варианты по Авдеевке, к этому надо готовиться", - отметил военный эксперт в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, нельзя будет бесконечно выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах возле Авдеевки, потому что могут накопиться какие-то проблемы и в украинских войсках.

видео дня

"Возможно, даже что-то в этом есть, что смена руководства ВСУ произошла сейчас или в то время, когда проблем по Авдеевке еще не накопилось так много, чтобы переходить в острую фазу. Однако надо быть готовыми к различным в том числе и сложным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что город удержать будет легко. Если вдруг случится такое чудо, что россиян удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не делал", - резюмировал Иван Киричевский.

Ситуация под Авдеевкой: что известно

Напомним, что аналитики Института изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки. Позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки и Степного и у Тоненького и Северного, а также у Первомайского и Невельского.

Российские оккупанты пытаются зайти в Авдеевку и возобновляют атаки на Авдеевский коксохим. Александр Мусиенко предупредил о риске потери Авдеевки. Если враг задействует еще определенные силы, чтобы попытаться прорваться, то риск прорыва существует.

Виталий Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке обостряется. Согласно его словам, ситуация не то, что не простая, а очень сложная. Российская армия предпринимает попытки реализации своих планов в окружении города с юга и севера.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка ВСУ вторжение России бои за Авдеевку
Реклама

Главное за день

Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсону

Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсону

19:30 Мнения
Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

19:28 Украина
ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

18:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:02

"Привыкли к параноидальным оправданиям": Польша жестко разнесла обвинения Путина

19:53

"Поставил себя в один ряд с Гитлером": эксперт разнес скандальное интервью Путина

19:34

Лунный календарь на 10 февраля: почему нельзя завершать текущие дела

19:30

Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсонумнение

19:28

Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоБез помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко
19:00

"Обновление и новый подход": в Конгрессе высказались насчет смены главкома ВСУ

18:40

"ВСУ держат удар": Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра

18:40

Новый Главком: чем отличился Сырский?мнение

18:34

ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

Реклама
18:18

"Выглядеть на 10 лет моложе": какие маски омолаживают лицо лучше всего

18:10

"Стал предателем": Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ

17:53

Конгрессмены в Киеве: в Украину прибыла важная двухпартийная делегация из США

17:45

Появилась реакция ЕС на отставку Залужного

17:43

Серьезная непогода идет в Украину: в каких областях повалит дождь со снегом

17:18

СБУ била дронами сразу по двум НПЗ в РФ: СМИ узнали об ударе по важной установке

17:06

Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн реклама

16:58

"РФ наступает большими силами": эксперт предупредил о риске потери АвдеевкиВидео

16:55

"Мы ожидаем новых решений": Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

16:52

Зачем натирать ванну грейпфрутом: малоизвестный секрет опытных хозяек

16:13

Будут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации

Реклама
16:10

"Повторил старую ложь": в ЕС жестко отреагировали на интервью Путина Карлсону

16:00

Нужно за 5 секунд найти ошибку на картинке: загадка для самых сообразительных

15:56

Плевался прямо на пол: Путин опозорился во время интервью Карлсону

15:50

Если не получим помощь от США: в Украине могут поднять налоги

15:35

Как очистить чайник, если он сгорел: способ, который выручит каждую хозяйку

15:19

Перелом в войне: Данилов отреагировал на возможную победу Трампа на выборах в США

15:19

Блогер-миллионник показала простой рецепт карамели и рассказала ее секрет

15:06

"Геополитический сумасшедший": в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины

14:51

5 правил, как делать массаж лица самостоятельно: отличный способ избавиться от отековВидео

14:43

Страна НАТО получила данные об угрозе нападения России: названы сроки

14:38

LOBODA спела о своем главном ориентире в новых реалиях на украинском языкеВидео

14:13

Стала трансвеститом: Лорак выдала очередной бредовый пост и нарвалась на критику украинцев

14:12

"Математические расчеты, которые работают" - Мусиенко о сроке нового контрнаступления

14:06

РФ атаковала бы НАТО ракетами и БПЛА: в США объяснили важность помощи Украине

13:53

Взрыв на ракетном заводе РФ: в британской разведке назвали вероятную причину

13:10

3 способа сделать так, чтобы кексы не прилипали к форме: проблему как рукой снимет

13:10

Применили запрещенное оружие: генерал ВСУ сообщил о тревожной ситуации на фронте

13:09

РФ приостановила штурмы под Купянском: в ВСУ раскрыли планы оккупантов Путина

12:20

7 ошибок, которые нельзя делать с электрической плитой: большинство об этом не догадывается

12:18

Порошенко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный обвиняемый в госизмене - СМИ

Реклама
12:16

Россияне пошли ва-банк: эксперт оценил наступление оккупантов на 2 направлениях

12:14

Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

12:14

Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

12:07

Гороскоп на завтра 10 февраля: Тельцу - споры, Водолею - заветная мечта

11:31

Мусиенко объяснил, что значат слова Зеленского о стагнации на фронте

11:30

Контрнаступление весной и выход к Крыму: Мусиенко назвал ударное направление для ВСУВидео

11:27

Для чего хозяйки кладут лавровые листья в горшок с растениями: секрет раскрыт

11:12

Пытаются отрезать и мощно давят: Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке обостряется

11:05

Украину накроют снег и дождь, будет +17: синоптик предупредил об аномальной погоде

10:57

Мирные переговоры и оккупация Крыма: основные тезисы из интервью Путина Карлсону

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять