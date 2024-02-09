ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

Киричевский считает, что нельзя будет бесконечно выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах возле Авдеевки.

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В Авдеевке ухудшается ситуация / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, заявил, что, судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что Авдеевку удержать будет легко.

"Не хотелось бы заранее раздавать каких-то пессимистических прогнозов, но очевидно, ситуация складывается так, что наши войска пытаются выполнить две задачи. Первая - не допустить окружения города, удержать управляемость обороны в независимости от того, где могут продвигаться оккупанты. Вторая - в разных источниках циркулируют данные, что якобы где-то готовится рубеж укрепленной обороны, который должны занять наши войска после вероятного отхода из Авдеевки. Речь идет о расстоянии примерно 20 км от города, это анализировали западные аналитики, показывая спутниковые снимки. Но то, что могут быть разные неприятные варианты по Авдеевке, к этому надо готовиться", - отметил военный эксперт в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, нельзя будет бесконечно выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах возле Авдеевки, потому что могут накопиться какие-то проблемы и в украинских войсках.

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"Возможно, даже что-то в этом есть, что смена руководства ВСУ произошла сейчас или в то время, когда проблем по Авдеевке еще не накопилось так много, чтобы переходить в острую фазу. Однако надо быть готовыми к различным в том числе и сложным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что город удержать будет легко. Если вдруг случится такое чудо, что россиян удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не делал", - резюмировал Иван Киричевский.

Ситуация под Авдеевкой: что известно

Напомним, что аналитики Института изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки. Позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки и Степного и у Тоненького и Северного, а также у Первомайского и Невельского.

Российские оккупанты пытаются зайти в Авдеевку и возобновляют атаки на Авдеевский коксохим. Александр Мусиенко предупредил о риске потери Авдеевки. Если враг задействует еще определенные силы, чтобы попытаться прорваться, то риск прорыва существует.

Виталий Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке обостряется. Согласно его словам, ситуация не то, что не простая, а очень сложная. Российская армия предпринимает попытки реализации своих планов в окружении города с юга и севера.

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