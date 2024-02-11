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"Поля усеяны техникой и телами": командир раскрыл риск захвата Авдеевки оккупантами

Юлия Закрепа
11 февраля 2024, 07:55
Противник применяет от Авдеевки также механизированные войска, танки и артиллерию.
'Поля усеяны техникой и телами': командир раскрыл риск захвата Авдеевки оккупантами
Ситуация под Авдеевкой ухудшается / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Командир 47-й ОМБр Дмитрий Рюмшин заявил, что российские захватчики не могут окружить или захватить Авдеевку, пока у украинских военных есть силы и средства держать оборону.

"Сейчас мясными волнами они уже не пробуют забрасывать, потому что у них уже нет тех мясных волн. Они периодически пытаются малыми группами прощупывать нашу оборону, перед этим поработать авиацией. Думают, что наши воины будут бежать, но наши воины стойко стоят на определенных позициях. Они пытаются лезть различными диверсионными группами, подразделениями из состава "Шторм Z", "Шторм V", это заключенные, но несут потери", - заявил военный в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, противник применяет под Авдеевкой также механизированные войска, танки и артиллерию.

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"Крайнего пленного, которого мы брали, это вообще был какой-то повар. То есть они бросают всех, кто может хотя бы ходить, но успеха они не имеют. Как только пытаются идти на нас, то там и остаются, они своих не забирают", - сказал Рюмшин.

Он также скептически прокомментировал заявления российских пропагандистов относительно удачного проникновения войск РФ в тыл позиции ВСУ в Авдеевке по трубе.

"Россияне, чтобы показать свои успехи, уже начинают выдумывать разные моменты, как они перехитрили Вооруженные силы Украины, нашли какую-то трубу там, пролезли и благодаря этому смогли где-то вклиниться. Но на самом деле, если посмотреть местность - поля усеяны техникой и погибшими воинами российской армии", - добавил военный.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что аналитики OSINT-сообщества DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки. Россияне продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере города. Они перешли железнодорожный мост и пытаются пробиться в сторону автобазы и знака на въезде в Авдеевку.

Александр Мусиенко предупредил о риске потери Авдеевки. Если враг задействует еще определенные силы, то риск прорыва существует, но все покажут только боевые действия. Мусиенко считает, что нет рисков того, что враг после Авдеевки смог бы развить свои оперативные успехи.

Военный эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке. Иван Киричевский рассказал, что украинские военные пытаются не допустить окружения города, удержать управляемость обороны в независимости от того, где могут продвигаться оккупанты.

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