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Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей

Юлия Закрепа
9 февраля 2024, 20:59
В Запорожье полицейские задержали группу вымогателей денег у вдовы военного ВСУ.
Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей
В Запорожье задержали вымогателей / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Полицейские в Запорожье задержали "на горячем" вымогателей денег у жены погибшего воина ВСУ. Группа мужчин угрожала насилием, ведь хотели получить от женщины возврат несуществующих долгов ее погибшего мужа.

В пресс-службе полиции в Facebook сообщили, что летом прошлого года двое местных мужчин, 48 и 64 лет, узнали о гибели знакомого военнослужащего и стали требовать несуществующие долги у вдовы павшего героя.

"Психологическое давление и угрозы физическим насилием путем многочисленных телефонных звонков, неприятных сообщений и "подарков" в виде траурных венков - такие методы преступники применяли в отношении женщины. Чтобы еще больше запутать и запугать жертву к вымышленной "схемы" незаконного обогащения они привлекли еще одного 40-летнего приспешника. Он сообщил, что погибший задолжал деньги еще и ему, и предложил потерпевшей решить вопрос с вымогателями за 10000 долларов США. Тогда запорожанка обратилась за помощью к правоохранителям", - пояснили в полиции.

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5 февраля следователи Запорожского райуправления полиции под оперативным сопровождением сотрудников СБУ в области задержали трех мужчин после получения ими 150 000 гривен от потерпевшей.

Задержанным лицам на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователи под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили о подозрении. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины - им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена. Юрий Галкин был родом из Покровска. Военный находился в российском плену два года. О гибели сообщила его дочь.

Трагически погиб известный украинский военный летчик Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов. Коллеги отметили, что это был лучший летчик и командир, которого они знали.

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